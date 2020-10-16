Одесский спорткомплекс "Олимпиец" не пригоден для обустройства коронавирусного госпиталя, - "ЗА МАЙБУТНЄ"

Решение Министерства здравоохранения о размещении больных COVID-19 в одесском спорткомплексе «Олимпиец» приведет к увеличению смертности среди пациентов из-за его полной неприспособленности и общей разрухи, царящей там. Об этом заявила лидер Женского движения партии «ЗА МАЙБУТНЄ» Ирина Суслова.

«Спорткомплекс «Олимпиец» в Одессе, где власти собираются размещать больных COVID-19, совершенно к этому не приспособлен. Сегодня там идет капитальный ремонт, который еще далек от завершения. Создание на базе спорткомплекса госпиталя - это приговор сотням болных, которые туда могут попасть. Во-первых, в «Олимпийце» из-за недостаточной мощности электроэнергии не работает система вентиляции, что критически важно для лечения. Во-вторых, зимой там сплошные сквозняки и температура внутри помещения не поднимается выше 10 градусов. Включить кондиционеры на обогрев здесь нет возможности. Пациенты просто замерзнут на кроватях во время такого «лечения». В-третьих, на стенах грибок, старая штукатурка просто сыплется на голову, отсутствует вода, не соблюдены элементарные нормы противопожарной безопасности. Пребывание в таких условиях только поможет коронавирусу преодолеть иммунную систему человека", - отметила Ирина Суслова.

По ее словам, партия «ЗА МАЙБУТНЄ» настаивает на размещение больных COVID-19 в надлежащих безопасных условиях, а спорткомплекс «Олимпиец» следует как можно быстрее реконструировать и вернуть ему статус олимпийской базы.

«Спортивный комплекс «Олимпиец» следует привести в надлежащее состояние, завершив его капитальный ремонт. Тогда это будет спортивная база высокого уровня. До 2012 года она готовила спортсменов к Олимпийским играм и имела соответствующий статус. После его потери комплекс окончательно пришел в упадок. Поэтому партия «ЗА МАЙБУТНЄ» выступает за восстановление статуса базы олимпийцев, что даст комплексу достойное финансирование», - заявила Ирина Суслова.

Также, по ее словам, партия «ЗА МАЙБУТНЄ» требует отставки министра здравоохранения Максима Степанова. "За полгода глава МОЗ так и не сумел развернуть сеть временных госпиталей с надлежащими условиями, хотя знал о неизбежности второй волны коронавируса. На самом деле, это лишь один пример бездарного управления медициной, которую демонстрирует Степанов. Именно поэтому он должен как можно скорее уйти в отставку», - считает Суслова.