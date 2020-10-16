Cын экс-главы налоговой милиции Головач, которого задерживали с бюстом Януковича, вернет себе 130 млн грн из бюджета, - СМИ

По информации Цензор.нет, 12 октября Печерский районный суд Киева обязал Госказначейство выплатить 130 млн грн из бюджета сыну скандального экс-главы налоговой милиции времен Виктора Януковича Андрея Головача - Александру Головачу.

Деньги были уплачены в казну в счет "компенсации" убытков, нанесенных Головачем-старшим в рамках сделки со следствием. Сын фискала оспорил транзакцию как "ошибочную", пишет издание Главком со ссылкой на данные Единого реестра судебных решений.

Издание напоминает, что впервые о желании Головача-младшего вернуть деньги, внесенные в рамках сделки отца со следствием СМИ написали летом, опубликовав текст искового заявления. Головача обвиняли в незаконном возмещении налога на добавленную стоимость на 3 млрд грн для различных компаний в составе организованной преступной группировки во главе с экс-руководителем Миндоходов Александром Клименко и экс-президентом Виктором Януковичем.

9 августа 2016 года Военная прокуратура Украины вместе со Службой безопасности задержали Головача. Это задержание запомнилось тем, что во время обыска у него обнаружился бюст Януковича.

О компенсации бюджету ущерба в размере 130 млн грн в рамках сделки со следствием объявлял экс-генеральный прокурор Юрий Луценко. Он говорил, что перед освобождением Головача из СИЗО в феврале 2017-го, тот не только признал себя виновным, но и "расписал схемы и действующих лиц мафиозной группировки".

"Как выяснилось этим летом, деньги за отца вносил сын Александр Головач, который теперь решил признать транзакцию "ошибочной", поскольку лично он не был стороной никакой сделки, не был признан виновным за нанесение какого-либо ущерба государству, и, соответственно, никаких оснований вносить 130 млн грн на счет казначейства у него не было. … Кроме 130 млн грн. "случайно" заплаченных средств, Головач-младший также требовал от государства компенсировать ему 11,7 млн грн "инфляционных", - пишет издание. Судя по решению, опубликованному в Едином реестре судебных решений, суд удовлетворил требование в части возврата Головачу 130 млн грн, но начислять "проценты за пользование" отказался.

"Если следовать логике аргументов, изложенных в иске Головача-младшего, то коль скоро компенсации государству за нанесение убытков бюджету не было (130 млн должны вернуться), то сделка со следствием фактически недействительна. А это значит, что условный срок его отца - Андрея Головача - длинной в пять лет автоматически должен превратиться в реальный", - пишет издание.

СМИ также писали, что делом Головача занимается Генеральный прокурор Ирина Венедиктова через свое окружение. В частности, одним из адвокатов Головача является Сергей Черный, экс-прокурор Генпрокуратуры (он уволился оттуда в ноябре 2019 года). В этом деле он защищает интересы Головача, заручившись поддержкой Романа Витвицкого, с которым они вместе работали прокурорами в надзорном отделе ГПУ. Через них, по словам журналистов, Головачи связаны с и.о. начальника департамента по надзору за деятельностью ГБР Александром Пановым. Черный и Панов в одно время работали вместе в прокуратуре Харьковской области. Адвокатом же, который подавал иск в Печерский суд, является Владимир Кочан, бывший судья Высшего административного суда Украины (до 2016 года), который также имеет связи в Офисе Генпрокурора.