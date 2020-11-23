В Бердянске угнали автомобиль "Новой почты" с посылками на 100 тысяч гривен (фото)

Сотрудники полиции нашли разбитый автобус, но товара в нем уже не было.

Утром в понедельник, 23 ноября, в Бердянске неизвестные угнали автомобиль "Новой почты". Задержать злоумышленников по горячим следам не удалось. Их поисками занимаются правоохранители, сообщает издание "Про Бердянск".

Как сообщил водитель, автобус Mercedes стоял у него во дворе в микрорайоне 8 Марта. По его словам, в автобусе были коробки с товаром на сумму от 80 до 100 тысяч гривен.

Сотрудники полиции при патрулировании территории, нашли разбитый автобус с табличкой "Новая Почта" в районе села Трояны Бердянского района. Позже водитель опознал угнанное транспортное средство, но товара в нем не было.

По факту инцидента правоохранители проводят расследование.

Отметим, ранее в Тернопольской области мужчина угнал карету "скорой помощи", чтобы добраться домой.

Ранее полиция Киевской области объявила подозрение автомеханику, который в пьяном состоянии угнал автомобиль и попал в ДТП.