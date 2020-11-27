В Измаиле митинговали против передачи флота "Дунайского пароходства" в Венгрию (фото)

Митингующие договорились подготовить обращение к руководству страны.

В пятницу, 27 ноября, в Измаиле на территории ЧАО "Украинское Дунайское пароходство" прошла акция протеста против передачи флота госпредприятия частной венгерской компании. Митинг организовали первичная профсоюзная организация пароходства совместно с независимым Дунайским профсоюзом работников водного транспорта "Справедливость".

Об этом сообщает "Бессарабия INFORM".

Отмечается, что на акцию пришли более двух сотен человек, людей призывали прийти через соцсети.

По словам председателя первичной профсоюзной организации пароходства Виталия Татарчука, с 2007 года на предприятии многократно менялась руководящая команда, действующая на сегодняшний день стала четырнадцатой.

"Мы дожили до такого периода, когда действующая команда руководства открыто и откровенно ведет к тому, чтобы ликвидировать предприятие, передав весь флот частной судоходной компании в Венгрию", – сказал Татарчук.

По его мнению, коллектив недоволен работой очередной команды, которая "игнорирует людей".

"Трудовой коллектив в лице плавсостава, капитанов, боцманов, матросов работают, выполняя свои служебные обязанности в любых условиях, давая пароходству и государству поступления валюты. Но об этом нигде не говорится ни слова… Чашу нашего терпения переполнило обнародование проекта по созданию оффшорной компании иностранной юрисдикции для передачи ей всего флота Дунайского пароходства. Эта компания в Венгрии уже создана, назначен председатель наблюдательного совета и директор – гражданин Венгрии Константин Молодковец, который в Украине и в области судоходного бизнеса проявил себя крайне негативно", – рассказал Виталий Татарчук.

На митинге был поднят также вопрос долгов по зарплате на общую сумму около 800 тыс. евро.

По итогам митинга собравшиеся договорились подготовить обращение к руководству страны.

Отметим, что несколько лет назад сообщалось, что китайская компания China National Technical Import & Export Corporation (CNTIC) поможет модернизировать флот Украинского дунайского пароходства.