Больничный могут закрыть и без повтороного теста на COVID-19, – Степанов

Министр здравоохранения рассказал, когда человек считается здоровым после перенесенного коронавируса.

Глава Минздрава Максим Степанов заявил, что второй тест на коронавирус COVID-19 делать необязательно. Об этом он сообщил в эфире телеканала "Украина 24".

По словам министра, если человек болеет 10 дней от начала симптомов или положительного теста, и у него в течение трех дней подряд нет никаких клинических проявлений, то пациент считается выздоровевшим.

"По поводу того, что после выздоровления нужно повторно делать тест — я уже два месяца или три говорю, что не нужно его делать. Более того, я тот человек, который все выполнял по алгоритмам и стандартами. Если человек болеет 10 дней от начала симптомов или положительного теста, и в ней в течение трех дней подряд нет никаких клинических проявлений — этот человек выздоровел, ему закрывают больничный, и второй тест не нужно делать", — говорит министр.

Премьер-министр Денис Шмыгаль говорил, что Кабмин обнародует планируемые меры карантина во время заседания 9 декабря.

Введенные в Украине противоэпидемические ограничения, включая карантин выходного дня, принесли ожидаемые результаты. Темпы распространения коронавируса замедлились. Об этом сказал глава Минздрава Максим Степанов на брифинге.