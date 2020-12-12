"Украинцы – сила, ж*дам – могила": киевлянин повалил еврейский светильник на Контрактовой площади

Вскоре активист предпринял еще одну попытку перевернуть ханукию, однако, она та уже была приварена к плитке.

В четверг киевлянин Андрей Рачок демонстративно опрокинул на Контрактовой площади установленную там ханукию – светильник, посвященный еврейскому национальному празднику Хануки (празднику света). Об этом сообщает "Объединенная еврейская община Украины" у себя в Telegram.

Активист записал свой поступок на видео и сопроводил комментарием: "Друзья, я чувствую, что не выполнил свой священный долг, и не показал, как нам действительно следует вести себя с чужестранцами, которые занимаются узурпацией власти, оккупацией территорий и геноцидом украинского народа".

Вслед за этим предисловием, киевлянин подошел к ханукии, опрокинул ее, вернулся и добавил: "Украинцы – сила, ж*дам – могила".

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"Украинцы, вы еще додумайтесь их жалеть, или защищать. То тогда точно ваши дети станут современными крепостными, поярче чем вы сейчас!", – написал Рачок у себя в Facebook под видео.

Как сообщает еврейская община: "Видеозапись процесса Андрей опубликовал на своей странице в FB 10 декабря в 15:05. Спустя несколько часов он опубликовал Извлечение из ЕРДР с информацией о том, что против него открыто уголовное дело по ч. 1 статьи 296 УК Украины (Хулиганство)".

"На следующий день, в пятницу, в районе 11:30 Андрей Рачок предпринял еще одну попытку перевернуть ханукию, однако, на этот раз она оказалась приварена к плитке", – передает Telegram-канал "ОЕОУ".

Объединенная еврейская община Украины расценивает поведение Андрея Рачка как проявление антисемитизма, и сообщает, что подаст заявление о преступлении по статье 161 УК Украины – о нарушении равноправия граждан по признаку национальной и религиозной принадлежности.

Отметим, что в феврале 2019 года активист Андрей Рачок подал в документы в Центральную избирательную комиссию для участия в президентских выборах в марте, однако получил отказ.

[ + – ] Источник: ЦИК

На днях президент Украины Владимир Зеленский поздравил всех евреев мира и Украины с иудейским праздником Ханукой. Напомним, в сентябре этого года в интервью изданию "The Jerusalem Post" Зеленский заявил, что Украина осуждает любые проявления нетерпимости и является страной с самым низким показателем антисемитизма в Восточной Европе.

В грядущих новогодних празднествах, напомним, задействованы три ключевых локации в Киеве и три елки: на Софийской площади – "Сказочный лес", возле Арки Дружбы народов – "Хрустальный дворец", и еще одна – на Подоле – под названием "Петриковская роспись".