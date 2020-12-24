"Талант Сенцова умер, не родившись," – Тарик Незалежко ответил за Геннадия Кернеса

По словам блогера, фильмы Сенцова похожи на продукты жизнедеятельности человека.

Украинский музыкант и блогер Тарик Незалежко сочинил песню-ответ бывшему политзаключенному РФ Олегу Сенцову на его высказывание о смерти мэра Харькова Геннадия Кернеса.

Видеозапись с исполнением музыкального ответа Незалежко опубликовал в Facebook, а также на своем YouTube-канале в четверг, 24 декабря.

"Эта песня – ответ Олегу Сенцову и посвящается памяти Геннадия Кернеса", – коротко сообщил блогер. Приводим полный текст нового трека Незалежко:

"Кернес был счастливый человеком,

Потому что фильмы Сенцова не смотрел.

Он был занят делом, харьковским проектом.

И не писал х**ни, когда Сенцов сидел.

Кернес был счастливым человеком,

Он последний бой свой не проиграл.

А талант Сенцова умер не родившись.

Вам об этом скажет, в кинотеатре пустой зал.

Кернес был счастливым человеком.

Посты дураков не изменят ничего!

И так же как собаки – похожи на хозяев.

Так фильмы Сенцова – похожи на г**но".

[ + – ] Источник: YouTube / Tarik Nezalejko

Напомним, за день до публикации Незалежко, Олег Сенцов прокомментировал смерть харьковского городского головы, написав у себя в Facebook дословно следующее: "Очень хотелось бы, чтобы похороны Кернеса стали окончательными похоронами совка в нашей стране, но для этого нужно еще много похорон".

Тарик Незалежко известен как бывший генеральный продюсер закрытого властями телеканала "КРТ". 30 июля 2020 года регулятор отобрал у телеканала лицензию на вещание после трансляции парада ко Дню Победы в Минске.