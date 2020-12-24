"Талант Сенцова умер, не родившись," – Тарик Незалежко ответил за Геннадия Кернеса
По словам блогера, фильмы Сенцова похожи на продукты жизнедеятельности человека.
Украинский музыкант и блогер Тарик Незалежко сочинил песню-ответ бывшему политзаключенному РФ Олегу Сенцову на его высказывание о смерти мэра Харькова Геннадия Кернеса.
Видеозапись с исполнением музыкального ответа Незалежко опубликовал в Facebook, а также на своем YouTube-канале в четверг, 24 декабря.
"Эта песня – ответ Олегу Сенцову и посвящается памяти Геннадия Кернеса", – коротко сообщил блогер. Приводим полный текст нового трека Незалежко:
"Кернес был счастливый человеком,
Потому что фильмы Сенцова не смотрел.
Он был занят делом, харьковским проектом.
И не писал х**ни, когда Сенцов сидел.
Кернес был счастливым человеком,
Он последний бой свой не проиграл.
А талант Сенцова умер не родившись.
Вам об этом скажет, в кинотеатре пустой зал.
Кернес был счастливым человеком.
Посты дураков не изменят ничего!
И так же как собаки – похожи на хозяев.
Так фильмы Сенцова – похожи на г**но".
Напомним, за день до публикации Незалежко, Олег Сенцов прокомментировал смерть харьковского городского головы, написав у себя в Facebook дословно следующее: "Очень хотелось бы, чтобы похороны Кернеса стали окончательными похоронами совка в нашей стране, но для этого нужно еще много похорон".
Тарик Незалежко известен как бывший генеральный продюсер закрытого властями телеканала "КРТ". 30 июля 2020 года регулятор отобрал у телеканала лицензию на вещание после трансляции парада ко Дню Победы в Минске.