Очевидно, что степень готовности жилья — главный маркер, склоняющий чашу весов покупателя в сторону новостройки или старого дома. В то же время, это только один пункт из классической троицы «быстро-качественно-дёшево», в которой, как известно, два всегда исключают третий.



А потому стоит задуматься, какова будет цена приобретения квартиры на «вторичке». Как в прямом, так и в переносном смысле.



Жилой комплекс Star City строится в жилом массиве Соцгород — это в основном малоэтажный район, который активно развивается за счёт освоения территорий бывших промзон. Цена жилья на «вторичке» в декабре 2020 года здесь варьируется от $730 до более чем $2000 за квадратный метр. При этом минимальную цену удастся получить только в панельных хрущёвках первой половины 1960-х годов, которые были рассчитаны на 50 лет и уже исчерпали срок эксплуатации.



В то же время, в Star City цена квадратного метра от застройщика начинается от 19 630 грн, это чуть больше $700. Тут, конечно, можно возразить — такая стоимость не включает ремонт. Но и на «вторичке» с минимальной ценой он будет чисто номинальным, и вряд ли соответствует выдвигаемым условиям к комфорту жизни. А значит, всё равно придётся потратиться на новую отделку.

