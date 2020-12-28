ВТОРИЧКА ИЛИ НОВОСТРОЙКА:
Взвешиваем за и против
на примере ЖК Star City
ВТОРИЧКА ИЛИ НОВОСТРОЙКА:
Взвешиваем за и против на примере ЖК Star City
ВТОРИЧКА ИЛИ НОВОСТРОЙКА:
Взвешиваем за и против на примере ЖК Star City
Когда человек задумывается о покупке нового жилья, перед ним сразу же возникает первый серьёзный выбор. Что делать, купить готовую квартиру в старом доме или вложиться в строящуюся в новостройке? На первый взгляд, ответ довольно прост: хочешь получить жильё быстро — бери «вторичку», готов подождать — инвестируй в «первичку».

Впрочем, на деле всё оказывается куда сложнее, а критериев, от которых зависит итоговый выбор, значительно больше. Их и разберём на примере жилого комплекса Star City, который строится в Днепровском районе Киева.
Вам быстро, качественно или недорого?
Очевидно, что степень готовности жилья — главный маркер, склоняющий чашу весов покупателя в сторону новостройки или старого дома. В то же время, это только один пункт из классической троицы «быстро-качественно-дёшево», в которой, как известно, два всегда исключают третий.

А потому стоит задуматься, какова будет цена приобретения квартиры на «вторичке». Как в прямом, так и в переносном смысле.

Жилой комплекс Star City строится в жилом массиве Соцгород — это в основном малоэтажный район, который активно развивается за счёт освоения территорий бывших промзон. Цена жилья на «вторичке» в декабре 2020 года здесь варьируется от $730 до более чем $2000 за квадратный метр. При этом минимальную цену удастся получить только в панельных хрущёвках первой половины 1960-х годов, которые были рассчитаны на 50 лет и уже исчерпали срок эксплуатации.

В то же время, в Star City цена квадратного метра от застройщика начинается от 19 630 грн, это чуть больше $700. Тут, конечно, можно возразить — такая стоимость не включает ремонт. Но и на «вторичке» с минимальной ценой он будет чисто номинальным, и вряд ли соответствует выдвигаемым условиям к комфорту жизни. А значит, всё равно придётся потратиться на новую отделку.
Причём если в Star City после сдачи всё будет готово под ремонт, а основные составляющие вроде современных металлопластиковых окон с пятикамерным профилем и двухкамерным стеклопакетом и противоударных огнеупорных входных дверей не потребуют замены, то в старом доме готовьтесь дополнительно раскошелиться ещё и на демонтаж.

При этом не стоит забывать и о вопросе инвестиционной привлекательности новостроек. Если цена старой квартиры будет зависеть только от конъюнктуры рынка, то в новом ЖК она повышается на протяжении всего срока строительства дома, а по мере завершения проекта целиком, со всей территорией и инфраструктурой, продолжает планомерно расти. Ввести в эксплуатацию первые четыре дома своего «города в городе» застройщик Star City планирует в конце 2020 года.
Выбирай с умом
Тем не менее факт остаётся фактом: жильё на «вторичке» есть здесь и сейчас — заходи и живи. А «первичку» нужно ждать, и почти у каждого из нас есть история про знакомого, который своей квартиры в новостройке так и не дождался. Именно поэтому к выбору стоит подходить максимально ответственно и доверять только таким застройщикам, которые точно доведут дело до конца и не затянут со сроками.

Девелопер ЖК Star City компания BudCapital работает в Киеве с 2008 года, и за это время поучаствовал в строительстве около трёх десятков проектов. Среди них, например, «Новопечерська Вежа». А партнёром застройщика по Star City выступает холдинговая компания «Киевгорстрой», которая не нуждается в дополнительном представлении. Она не только десятилетиями успешно сдаёт свои дома, но даже достраивает чужие. Так, сейчас именно «Киевгорстрой» заканчивает в Киеве проекты печально известной корпорации «Укрбуд».
Старый конь борозду испортит?
Комфорт жизни в городе уже давно не ограничивается стенами вашей квартиры. Но если в ней вы всё можете сделать по своему вкусу, то на всё, что находится за её пределами, повлиять уже не способны. Изношенность дома, аварийные коммуникации, отсутствие мест в ближайших школах и детсадах, проблемы с парковкой и выездом со двора — обычно именно с таким багажом приходится принимать «вторичку». И именно в этих вопросах она безоговорочно проигрывает новостройкам.

Дома ЖК Star City строятся по монолитно-каркасной технологии с заполнением стен газоблоком, керамоблоком и кирпичом. Такой подход обеспечивает срок эксплуатации здания от ста лет. Фасады утепляют огнестойкой минеральной ватой — это снижает теплопотери и более безопасно с пожарной точки зрения.
Доставят на нужный этаж бесшумные скоростные лифты, а лазерная стяжка полов избавит от топота соседей сверху, значительно повышая межэтажную звукоизоляцию.

Дополнительно сэкономить на отоплении помогут отдельные котельные для каждого дома, которые позволяют регулировать уровень температуры в помещениях, а также индивидуальные теплосчётчики с функцией дистанционной передачи данных.
Всё необходимое — в твоём дворе
Классическая ситуация, когда машину приходится оставлять в соседнем дворе или на парковке за сотни метров от дома, в новых многофункциональных жилых комплексах просто исключена. Так, в ЖК Star City будет подземный паркинг на более чем 1,3 тысячи машино-мест.
Всего проект предусматривает строительство восьми домов, которые разместятся по периметру большой территории в 7,7 га. Такой подход позволит создать во внутреннем пространстве большой освещённый парк с зонами отдыха и прогулочными аллеями, разместить футбольный стадион. В отдельном здании построят детский сад на 115 мест и школу-гимназию на 660 учеников, что особо порадует молодых родителей. Рядом откроется торгово-офисный центр. Это в дополнение к обязательному набору — офисам, магазинам и сервисам на первых этажах домов, детским игровым зонам и спортивным площадкам.

Совершенно другая в новостройке и ситуация с безопасностью. Внутреннее пространство закрыто не только от посторонних, но и от машин, что позволит не переживать за ушедшего погулять ребенка. А усилит эту уверенность квалифицированная служба охраны и система видеонаблюдения, работающая в режиме 24/7.
Дом — это не просто квадратные метры
Все особенности новых жилых комплексов — это то, чего никогда не получить в условиях старой застройки. Но в то же время, они определяют качество и стиль жизни не меньше, чем температуры воды в кране или состояние подъезда. А потому при выборе варианта для покупки всегда стоит тщательно взвесить всё за и против. Решить, что для вас лучше: получить минимум прямо сейчас или значительно больше, но немного подождав. Ведь по-настоящему современные и более прогрессивные подходы рождаются прямо на наших глазах. А новое почти всегда стоит того, чтобы его дождаться.
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