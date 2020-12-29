Медведчук: Отказ власти от вакцины "Спутник V" — это преступление против жизни и здоровья граждан

Виктор Медведчук подчеркнул, что, имея основу для массовой вакцинации, Украине можно было идти по пути приобретения и других вакцин.

Если бы власть приняла решение о производстве на территории Украины вакцины "Спутник V", то массовая вакцинация украинцев вакциной отечественного производства началась бы в мае-июне 2021 года. Об этом в интервью заявил председатель политсовета "Оппозиционной платформы — За жизнь" Виктор Медведчук, сообщает 112.

Он напомнил, что восьмого декабря было принято решение о том, что в Украине может быть организовано производство вакцины "Спутник V", переданы технологии, сырье в виде клеточной линии.

"Производство могло начаться в мае-начале июня 2021 года. Именно с этого времени могла быть начата массовая вакцинация граждан Украины. Что означает массовая вакцинация? Это означает, что люди начали бы выходить из тех ограничений, которые введены были карантинами, различными ограничениями, локдаунами и многими другими мерами, которые применялись правительством, президентом Зеленским, необдуманно, в условиях хаоса, непонимания того, что делают и какие последствия будут. Мы могли себя обезопасить, начиная с мая месяца 21 года, для того чтобы восстанавливать экономику, обеспечивать реальным содержанием социальную сферу", — отметил политик.

Виктор Медведчук подчеркнул, что, имея основу для массовой вакцинации, Украине можно было идти по пути приобретения и других вакцин.

"Уже не производства, а приобретения, для того чтобы как можно быстрее закончить эту массовую вакцинацию и обеспечить страну нормальным уровнем жизненного обеспечения и жизнедеятельности. То, что власть этого не сделала, означает, что она должна нести ответственность за эти преступные действия по отношению к здоровью и жизни украинских граждан", — резюмировал политик.

Напомним, 6 октября Виктор Медведчук встретился с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным и поставил вопрос о возможности поставок вакцины "Спутник V", разработанной Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи, на территорию Украины для защиты жизни и здоровья украинских граждан. В начале ноября Виктор Медведчук провел еще одну встречу с президентом Российской Федерации В. Путиным, где озвучил просьбу о производстве вакцины "Спутник V" (подтвержденная эффективность которой составляет 95%) на территории Украины.

По итогам встречи с директором НИЦЭМ им. Н. Ф. Гамалеи Александром Гинцбургом и генеральным директором Российского фонда прямых инвестиций Кириллом Дмитриевым Виктор Медведчук заявил, что производство российской вакцины от коронавируса "Спутник V" на территории Украины возможно на базе харьковского предприятия "Биолик".

Однако только от украинских властей зависит, насколько быстро будет запущено производство вакцины в нашей стране.

"Естественно, тут вопрос заключается только за властями Украины, когда будет подано на регистрацию соответствующее заявление, ну и желание властей Украины обеспечить сегодня украинских граждан", – отметил Медведчук.

В свою очередь, предприятие "Биолик" заявило о готовности к производству вакцины от коронавируса. На сегодняшний день в Украине есть возможность производить 700 тысяч доз вакцины от коронавируса в месяц.