Ученые и общественные деятели призвали Медведчука продолжать переговоры с ОРДЛО по освобождению удерживаемых лиц

Ряд украинских культурных, общественных деятелей и ученых написали открытые письма к председателю политсовета "Оппозиционной платформы – За жизнь", народному депутату Виктору Медведчуку с просьбой приложить все усилия для продолжения переговорного процесса с представителями ОРДЛО и освободить четверых удерживаемых украинцев. Соответствующие обращения они опубликовали на своих страницах в Facebook.

Культурные деятели, подписавшие письмо, среди которых известные артисты Владимир Быстряков, Любовь Титаренко, Владимир Данилец и Владимир Моисеенко, а также глава общественной организации СКМ Александр Потемкин констатировали, что нынешняя власть за последние месяцы не сделала никаких шагов для того, чтобы ускорить процесс освобождения удерживаемых лиц. Наоборот, представители подгрупп в ТКГ неоднократно жаловались, что украинская сторона тормозит переговорный процесс.

"Нас беспокоит равнодушие многих государственных деятелей к этой проблеме, ведь речь идет о простых гражданах, которые должны защищать государство. Нас возмущает риторика политиков партии войны, желающих затормозить это освобождение. Мы понимаем, что в условиях политического противостояния, в Вас лично летит поток информационной грязи клеветы и угроз, но мы надеемся, что это не остановит вашей воли к урегулированию конфликта на Донбассе, к достижению мира и восстановления государственных границ Украины. Нам стало известно, что речь идет о четырех женщин, поэтому Вы, как благородный рыцарь, не сможете остаться в стороне возвращения их из плена на Родину. Не слушайте угроз, клеветы и лжи, они никогда не запятнают то важное дело, что Вы делаете для Украины. Мы с Вами, да поможет Вам Бог! Он видит, кто отдает свою любовь и силы Украины, а кто лишь прикрывает патриотизмом свои черные дела. Помните – простые граждане Украины всегда за Вас, потому что им не нужна ни война, ни плен, ни пожар в стране", – говорится в письме.

В свою очередь, первый вице-президент АЭН Украины Анатолий Пешко напомнил, что представители ОРДЛО доверяют Виктору Медведчуку намного больше, чем нынешней власти.

"Свидетельством этому является предложение ЛДНР передать Украине группу удерживаемых лиц при Вашем посредничестве. Речь о женщинах, пожилых и страдающих тяжелыми заболеваниями лицах. Украина обязана вернуть своих граждан домой. В условиях полной политической импотенции действующей власти не оставьте без внимания многочисленные обращения родственников пленных. Вы всегда предлагали произвести обмен "всех на всех" и говорили, что в Российской Федерации с этим согласны. Сейчас выпал случай вернуть людей в одностороннем порядке. Украинские власти в лице Леонида Кравчука уже обозначили, что будут противиться передаче удерживаемых лиц Вам. Более того, предлагают решать вопрос "на межгосударственном уровне", признавая таким образом ОРДЛО независимыми государствами. Это или непрофессионализм или преступная деятельность, отвечать за которую властям еще предстоит. Но сейчас главное – судьбы людей", – подчеркнул Пешко.