"Ранее там была порностудия", - соседи сгоревшего в Харькове дома престарелых - СМИ
По словам соседей, "дом престарелых" в здании был лишь около года.
Соседи сгоревшего в Харькове дома престарелых рассказали изданию Kharkiv Today, что в здании на ул. Нижнегиевской старики жили лишь последний год. Ранее, по их словам, там была порностудия.
"Старики здесь жили около года, до этого дом сдавали порностудии", — рассказали соседи журналистам.
Также, по их словам, ранее это здание арендовали баптисты.
Именно соседи, увидев дым из дома, бросились помогать находившимся внутри и позвонили в "скорую".
"Мы бросились помогать, дым сумасшедший видели. Позвонили в скорую, но они отказались приезжать. Что мы могли сделать? Где-то год тут старики живут, запах проводки слышали", — рассказала журналистам соседка Светлана Игоревна.
Сотрудники издания Kharkiv Today нашли страницу дома престарелых "Золотое время" в социальных сетях. Они позвонили по номеру телефона, который нашли на сайте, однако женщина, которая с ними разговаривала, заявила, что "ничем не может помочь" и бросила трубку.
На месте пожара уже находятся Игорь Терехов, исполняющий обязанности мэра Харькова и помощник главы Харьковской ОГА Антон Деньгуб.
"Суспільне" ведет трансляцию с места событий, посмотреть его можно по этой ссылке.
Отметим, пожар в харьковском доме престарелых, который находится по адресу ул. Нижнегиевская, 150Б, вспыхнул 21 января. Помимо 15 погибших известно о 5 пострадавших.
На трагедию уже отреагировал Владимир Зеленский. Он поручил Кабмину немедленно разобраться в ситуации, а главе МВД Арсену Авакову взять под личный контроль уголовное производство по данному ЧП. Премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что созывает внеочередное заседание правительства по этому вопросу.
По состоянию на 16:14 пожар был локализирован.