"Ранее там была порностудия", - соседи сгоревшего в Харькове дома престарелых - СМИ

По словам соседей, "дом престарелых" в здании был лишь около года.

Соседи сгоревшего в Харькове дома престарелых рассказали изданию Kharkiv Today, что в здании на ул. Нижнегиевской старики жили лишь последний год. Ранее, по их словам, там была порностудия.

"Старики здесь жили около года, до этого дом сдавали порностудии", — рассказали соседи журналистам.

Также, по их словам, ранее это здание арендовали баптисты.

Именно соседи, увидев дым из дома, бросились помогать находившимся внутри и позвонили в "скорую".

"Мы бросились помогать, дым сумасшедший видели. Позвонили в скорую, но они отказались приезжать. Что мы могли сделать? Где-то год тут старики живут, запах проводки слышали", — рассказала журналистам соседка Светлана Игоревна.

Сотрудники издания Kharkiv Today нашли страницу дома престарелых "Золотое время" в социальных сетях. Они позвонили по номеру телефона, который нашли на сайте, однако женщина, которая с ними разговаривала, заявила, что "ничем не может помочь" и бросила трубку.

На месте пожара уже находятся Игорь Терехов, исполняющий обязанности мэра Харькова и помощник главы Харьковской ОГА Антон Деньгуб.

"Суспільне" ведет трансляцию с места событий, посмотреть его можно по этой ссылке.

Отметим, пожар в харьковском доме престарелых, который находится по адресу ул. Нижнегиевская, 150Б, вспыхнул 21 января. Помимо 15 погибших известно о 5 пострадавших.

На трагедию уже отреагировал Владимир Зеленский. Он поручил Кабмину немедленно разобраться в ситуации, а главе МВД Арсену Авакову взять под личный контроль уголовное производство по данному ЧП. Премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что созывает внеочередное заседание правительства по этому вопросу.

По состоянию на 16:14 пожар был локализирован.