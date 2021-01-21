Отрезал отцу нос и гениталии: на Николаевщине мужчина ранил двух копов во время обыска

Один из правоохранителей получил огнестрельное ранение в плечо, второй – в кисть руки. Оба сейчас находятся в больнице.

В среду, 20 января, в Николаевской области в пгт Доманевка местный житель нанес тяжкие увечья своему отцу, отрезав ему половые органы, а потом из ружья ранил двух полицейских, которые приехали на место преступления.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУ НП в Николаевской области.

По предварительной информации, 36-летний мужчина по неизвестным причинам напал на собственного отца и искромсал его ножом: отрезал часть носа, губу, гениталии, а также нанес другие повреждения, пишут "Новости N".

Раненый пенсионер смог дойти к дому своей сестры и попросить о помощи. Женщина вызвала врачей и полицию. 55-летний пострадавший с тяжелыми телесными повреждениями был госпитализирован.

Во время обыска злоумышленник, который ранее уже привлекался к уголовной ответственности за наркопреступления и незаконное обращение с оружием, открыл стрельбу по полицейским из охотничьего ружья, ранив двух копов 29 и 30 лет: старшего оперуполномоченного и начальника уголовного розыска.

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Один из правоохранителей получил огнестрельное ранение в плечо, второй – в кисть руки. Оба сейчас находятся в больнице.

Житель Доманевки не прекращал стрельбу и после ранения полицейских. Он продолжал оказывать вооруженное сопротивление. На место происшествия прибыли начальник ГУНП в Николаевской области Сергей Шайхет, к месту происшествия были направлены бойцы роты полиции особого назначения, пишет Inshe.tv

Злоумышленнику инкриминируют ч. 2 ст. 345 УК "Умышленное причинение работнику правоохранительного телесных повреждений в связи с выполнением этим работником служебных обязанностей", за что предусмотрено наказание до пяти лет лишения свободы. Также задержанный будет нести уголовную ответственность за причинение умышленных тяжких телесных повреждений своему отцу (ч. 1 ст. 121 УК), что наказывается заключением на срок до 8 лет.

Отметим, 20 января в Одессе задержали мужчину, который ходил по улице с отрубленной головой в руках. Он был обмотан человеческими внутренними органами. Мужчина убил отца и еще одного человека. Убийцей оказался 30-летний Дмитрий П.