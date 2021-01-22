Пожар в доме престарелых: следователи рассматривают три основные версии трагедии

По словам генпрокурора, по факту пожара задержаны четыре человека.

Следователи рассматривают три основные версии пожара в доме престарелых в Харькове. Об этом сообщила генпрокурор Ирина Венедиктова в Facebook.

По ее словам, основными версиями являются: пожар возник в результате поджога (занесение постороннего огня),в результате неосторожного обращения с огнем в быту и электроприборами, в результате замыкания электросети.

"Сейчас следственные действия продолжаются, допрашиваются другие работники пансионата, где произошел пожар, а также свидетели, проводятся обыски и осмотр места происшествия с привлечением экспертов", — заявила генпрокурор.

По ее словам, в рамках уголовного производства по факту нарушения требований пожарной безопасности, повлекшее гибель людей в порядке задержан владелец домовладения, который сдал двухэтажное здание под пансионат, а также арендатор дома и его жена — директор частного предприятия, которая фактически руководила учреждением.

Также задержан администратор, который координировал работу пансионата, при этом официально не был там трудоустроен. Всем им готовятся сообщение о подозрении и ходатайство об избрании меры пресечения.

"Установлено, что задержанные супруги являются учредителями общественной организации, целью деятельности которой является содействие проведению оздоровительной любительской, культурной деятельности, направленной на удовлетворение и защиту законных интересов ее членов, которая вероятно использовалась для прикрытия деятельности связанной с уходом за пожилыми людьми. Стоимость пребывания в пансионате "Золотое время" они оценивали в среднем в 15 тысяч гривен", — сказано в сообщении.

Генпрокурор сообщила, что у задержанного владельца на участке сразу два дома.

На здание, в котором функционировал пансионат для пожилых, отсутствуют документы на ввод в эксплуатацию, и к ней без получения специальных разрешений подключено электро- и газоснабжение, путем подключения от коммуникаций дома, который надлежащим образом оформлен.

Отметим, трагедия в доме престарелых, который находится по адресу ул. Нижнегиевская, 150Б, произошла 21 января. По состоянию на 16:14 пожар был локализирован.

Помимо 15 погибших известно о 5 пострадавших. Директор Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф в Харьковской области Виктор Забашта рассказал, что медики боролись за жизни пострадавших.

На трагедию отреагировал Владимир Зеленский. Он поручил Кабмину немедленно разобраться в ситуации, а главе МВД Арсену Авакову взять под личный контроль уголовное производство по данному ЧП. Аваков сообщил, что жилище владелицы пансионата, которая находится на больничном, взяли под стражу.

В ходе разбирательств выяснилось, что этот дом престарелых функционировал нелегально.

В Офисе генпрокурора заявили, что, по предварительной версии, причиной пожара стало неосторожное обращение с электроприборами. А ГРБ начало досудебное расследование по факту "возможной халатности" сотрудников ГСЧС. Во время брифинга глава Нацполиции Игорь Клименко сообщил, что в день трагедии в этом доме престарелых должны были ремонтировать газовое оборудование, и задымление началось именно в районе газового счетчика.

В ходе внеочередного заседания Кабмина было принято решение поручить руководителям областей и мэрам городов провести проверки всех пансионатов по стране, чтобы уменьшить вероятность повторения подобной ситуации в будущем.

22 января в Харькове объявили днем траура по погибшим во время пожара.