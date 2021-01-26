Розенбаум: Как может власть оставлять своих граждан умирать в тюрьмах ОРДЛО?

Блогер рассказал о каждой из украинок, которые могли бы уже вернуться домой.

Глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук и вице-премьер-министр Алексей Резников последние две недели занимались исключительно тем, что вставляли «палки в колеса» председателю политсовета «Оппозиционной платформы – За жизнь» Виктору Медведчуку, которому власти ОРДЛО предложили забрать из тюрем четырех женщин, осужденных за шпионаж в пользу Украины. Об этом на своей странице в Facebook написал блогер Сергей Розенбаум.

Он напомнил, что политолог Михаил Погребинский заявил, что представители Украины в ТКГ ведут себя, как враги своего государства, блокируя освобождение из ОРДЛО четырех украинок.

«А ведь это действительно так. Леонид Кравчук и Алексей Резников последние две недели занимались исключительно тем, что вставляли палки в колеса Виктору Медведчуку, которому власти ОРДЛО предложили забрать из тюрем четырех женщин, осужденных за шпионаж в пользу Украины. То есть, по указанию сверху, ради меркантильных интересов президента Кравчук и Резников умышленно оставляют людей в тюрьме. А Украина как государство демонстрирует таким образом, что ей плевать на своих граждан», — отметил Розенбаум.

По его мнению, ответственная власть, понимая, что представители ОРДЛО не хотят вести с ней переговоры, но готовы передать удерживаемых лиц, «встретила бы пленных, окружила заботой, показала, что «своих» не бросает».

«Что делает наша власть? Ведет себя, как враг своего же народа. Четыре женщины удерживаются под стражей в Донецке и Луганске кто больше года, а кто и больше трех лет. Всех обвиняют в "госизмене" или "шпионаже" в пользу Украины. Если не Медведчук – им сидеть в тюрьмах еще минимум лет 10. Они могли выйти на свободу еще 20 января, но власть не хочет пустить этих женщин в Украину , лишь бы не Медведчук их привез. Дошло до абсурда – СБУ запретила выпускать из Украины самолет Медведчука», — подчеркнул блогер.

Далее он рассказал о каждой из украинок, которые могли бы уже вернуться домой.

Наталья Стаценко сидит в тюрьме с июля 2019 года. У нее огромные проблемы со здоровьем, ей нужна операция на хребте.

Светлана Довгаль тоже задержана и обвинена в шпионаже в июле 2019 года. У Светланы сахарный диабет, она тоже нуждается в лечении.

Екатерина Котенко в декабре 2019 года получила 12 лет тюрьмы за «госизмену» и «шпионаж» в пользу СБУ.

Доктор Наталья Савченко находится за решеткой дольше всех – с августа 2017 года. Ее обвинили в пособничестве СБУ.

«Господа власть имущие, всмотритесь в лица этих женщин. Вы действительно хотите оставить их умирать в тюрьме ОРДЛО? Ради чего?» — задал риторический вопрос блогер.