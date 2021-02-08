Е ще лет десять назад многих киевлян, переезжающих в новостройки, нередко ждало разочарование. По крайней мере, тех из них, для кого новый дом был своеобразным началом нового этапа жизни. Ведь в большинстве случаев оказывалось, что новостройка – это просто более качественное, современное и надежное здание, в то время как все остальные особенности жизни в большом городе оставались практически неизменными.



Куда сходить погулять, как долго стоять в очереди в ближайший садик, как отвозить ребенка в школу, где парковать машину и сколько времени придется потратить на поход в ближайший супермаркет – эти вопросы возникали перед жителями новых домов не реже, чем перед обитателями «вторички». А порой и чаще – развитие городской инфраструктуры серьезно отстает от объемов жилого строительства, и появление нового дома могло заметно нарушить баланс микрорайона, заставляя задумываться о недостатке или перегруженности самых необходимых для жизни объектов не только новоселов, но и старожилов.



Но законы любого рынка таковы, что там, где есть спрос, всегда появляется и предложение. Рынок первичной недвижимости не исключение: застройщики довольно быстро ответили на настроения покупателей. Зная, что ограниченность существующей окружающей инфраструктуры может стать довольно весомой проблемой для будущих жильцов, они рассудили, что все это можно создавать в рамках своих ЖК. Особенно при освоении бывших промзон, где большие неиспользуемые площади позволяют разместить все необходимые новоселам объекты, полноценно вдыхая в эти территории новую жизнь. Так столицу в последние годы стали завоевывать проекты новых для Украины форматов, объединяющие жилье со всем необходимым для комфортного времяпровождения и за его пределами.