Именно к таким многофункциональным проектам относится жилой комплекс Star City
, который строится на улице Каунасской, 27 в Днепровском районе Киева компаниями BudCapital и «Киевгорстрой». Нельзя сказать, что он испытывает недостаток в окружающей инфраструктуре – ЖК находится в активно развивающемся жилом массиве Соцгород с его ухоженными парками, продуктовыми рынками и многочисленными торговыми объектами. В пределах километра расположены пять детских садов, четыре школы, спортивные клубы, несколько медицинских учреждений.
Тем не менее, делать ставку только на существующие возможности локации создатели Star City не стали. Вместо этого они решили создать все необходимое в рамках своего проекта, разместив главные точки интереса прямо на территории. Благо, ее размер в 7,7 гектара вполне это позволяет.