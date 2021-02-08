В НАШЕМ ДВОРЕ:
как ЖК Star City меняет представление о том, что такое дом
В НАШЕМ ДВОРЕ:
как ЖК Star City меняет представление о том, что такое дом
В НАШЕМ ДВОРЕ:
как ЖК Star City меняет представление о том, что такое дом
Еще лет десять назад многих киевлян, переезжающих в новостройки, нередко ждало разочарование. По крайней мере, тех из них, для кого новый дом был своеобразным началом нового этапа жизни. Ведь в большинстве случаев оказывалось, что новостройка – это просто более качественное, современное и надежное здание, в то время как все остальные особенности жизни в большом городе оставались практически неизменными.

Куда сходить погулять, как долго стоять в очереди в ближайший садик, как отвозить ребенка в школу, где парковать машину и сколько времени придется потратить на поход в ближайший супермаркет – эти вопросы возникали перед жителями новых домов не реже, чем перед обитателями «вторички». А порой и чаще – развитие городской инфраструктуры серьезно отстает от объемов жилого строительства, и появление нового дома могло заметно нарушить баланс микрорайона, заставляя задумываться о недостатке или перегруженности самых необходимых для жизни объектов не только новоселов, но и старожилов.

Но законы любого рынка таковы, что там, где есть спрос, всегда появляется и предложение. Рынок первичной недвижимости не исключение: застройщики довольно быстро ответили на настроения покупателей. Зная, что ограниченность существующей окружающей инфраструктуры может стать довольно весомой проблемой для будущих жильцов, они рассудили, что все это можно создавать в рамках своих ЖК. Особенно при освоении бывших промзон, где большие неиспользуемые площади позволяют разместить все необходимые новоселам объекты, полноценно вдыхая в эти территории новую жизнь. Так столицу в последние годы стали завоевывать проекты новых для Украины форматов, объединяющие жилье со всем необходимым для комфортного времяпровождения и за его пределами.
Больше, чем квартира
Именно к таким многофункциональным проектам относится жилой комплекс Star City, который строится на улице Каунасской, 27 в Днепровском районе Киева компаниями BudCapital и «Киевгорстрой». Нельзя сказать, что он испытывает недостаток в окружающей инфраструктуре – ЖК находится в активно развивающемся жилом массиве Соцгород с его ухоженными парками, продуктовыми рынками и многочисленными торговыми объектами. В пределах километра расположены пять детских садов, четыре школы, спортивные клубы, несколько медицинских учреждений.

Тем не менее, делать ставку только на существующие возможности локации создатели Star City не стали. Вместо этого они решили создать все необходимое в рамках своего проекта, разместив главные точки интереса прямо на территории. Благо, ее размер в 7,7 гектара вполне это позволяет.
Одной из ключевых особенностей Star City стал освещенный парк с ландшафтным дизайном, множеством зон отдыха и прогулочными аллеями, который занимает большую часть территории. Дома же расположены как бы «по периметру» ЖК, обеспечивая приватность внутреннего пространства и прекрасный вид на зеленый двор или на окружающий микрорайон, а не на соседские окна.
Все под рукой
Впрочем, ежедневные прогулки в парке с семьей или новыми соседями – это пища для души, источник восстановления внутреннего равновесия. А не менее важно, чтобы это равновесие не нарушалось банальными бытовыми вопросами. Именно об этом создатели проекта постарались позаботиться в первую очередь.
Чтобы двор не был заставлен автомобилями жильцов, а ребенка можно было отпускать на улицу без опаски, закрытое внутреннее пространство полностью освободили от машин. Для них предусмотрели огромный подземный паркинг на более чем 1,3 тысячи мест. Въезд на территорию будет ограничиваться шлагбаумом и круглосуточно контролироваться. Беспрепятственный доступ во двор будет только у экстренных служб.

Для занятий спортом в Star City спроектировали множество спортивных площадок и полноценный футбольный стадион. Большое внимание уделили заботам молодых родителей – в отдельном здании расположится четырехэтажная школа-гимназия на 660 учеников, совмещенная с трехэтажным детским садом на 115 мест. Не обошлось и без традиционных игровых площадок во дворе.
Даже за покупками далеко ходить не нужно – на территории ЖК появится свой торгово-офисный центр, а первые этажи домов отвели под магазины, кафе и рестораны, различные сервисы. Примечательно, что назначение этих площадей формирует сам застройщик. А значит, там должны появиться именно те объекты, которые действительно нужны жильцам.
Скажи мне, где твой дом, и я скажу, кто ты
При этом важнейший нюанс заключается в том, что развитая придомовая инфраструктура Star City – это не просто удобно и комфортно. Вместе с тем она формирует по-настоящему новый стиль жизни в новостройке. Ведь если твой дом в широком смысле этого понятия не ограничивается пределами здания, в котором находится твоя квартира, а включает в себя и зеленый двор, и любимую кофейню, и стадион или детсад, в который ходит твой ребенок, ты уже иначе относишься к этому пространству. Безусловно, в рамках ЖК оно является публичным, но оно остается твоим не в меньшей степени, чем твоего соседа или управляющей компании.
А с таким подходом есть все шансы наконец сломать устаревшую ментальную установку «моя хата с краю». И воспитывать в себе действительно европейское отношение к тому месту, где ты живешь – ответственное, бережливое и доброжелательное.
Разрешение на строительные работы серии ІУ №113192391842 от 27 августа 2019 года
Изменение данных в разрешении на выполнение строительных работ серии ІУ №083201130103 от 4 декабря 2020 года

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