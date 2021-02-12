"112 Украина" проинформировал ЕСПЧ о применении санкций и призывает суд ускорить рассмотрение дела

Закрытие телеканалов привлекло внимание мировой общественности

В ближайшее время вопрос о закрытии телеканалов может получить свою оценку и в Европейском суде по правам человека. Так, телеканал "112 Украина" сообщил в ЕСПЧ о повторном нарушении его прав и основополагающих свобод президентом Украины.

В официальном письме указывается, что глава государства применил к телеканалу специальные экономические и другие ограничительные меры (санкции). В результате этого "112 Украина" был лишен возможности осуществлять телевизионное вещание в стране, выплачивать заработную плату сотрудникам.

Эти материалы дополнили дело, которое рассматривается ЕСПЧ с 2017 года по заявлению № 45924/17 и касается нарушений прав и основных свобод телеканала со стороны Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания, Совета национальной безопасности и обороны Украины и президента Украины.

Закрытие независимых украинских телеканалов "112 Украина", NewsOne, ZIK стало топ-новостью не только в Украине, но и одним из важнейших событий, на которое обратили внимание СМИ во всем мире, сообщает пресс-служба телеканала.

Более тысячи изданий заверили, что международное сообщество не проигнорирует "вопиющий факт" закрытия "112 Украина", NewsOne и ZIK.

Свою критическую позицию в ответ на действия украинской власти против свободы слова и на отсутствие реакции власти на акции радикалов и создание "расстрельных списков" журналистов выразили как Европарламент, так и национальные парламенты, говорят в 112.

112 сообщает, что международная и Европейская федерации журналистов осудили отключение от эфира украинских телеканалов ZIK, NewsOne и "112". В их заявлении это решение президента Владимира Зеленского названо "политически мотивированным".

Напомним, что ранее Европейский парламент принял резолюцию о выполнении Соглашения об ассоциации ЕС с Украиной. Отдельный раздел текста резолюции посвящен вопросам медиасреды в Украине.

В пресс-службе также сообщили, что ведущие СМИ в большинстве стран мира продолжают критиковать Владимира Зеленского за закрытие трех оппозиционных телеканалов: "112 Украина", NewsOne и ZiK. Журналисты Reuters, Associated Press, Washington Post, а также тысячи других массмедиа возмущены несправедливым ограничением свободы слова в Украине.