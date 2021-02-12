как ледовый каток превратился в безбарьерную среду для людей с особыми потребностями
СПОРТ ДЛЯ ВСЕХ:
как ледовый каток превратился в безбарьерную среду для людей с особыми потребностями
СПОРТ ДЛЯ ВСЕХ:
как ледовый каток превратился в безбарьерную среду для людей с особыми потребностями
Для многих из нас карантин стал периодом, когда привычные радости — кино, спортзалы и многое другое — перестали быть доступными. Мы жаловались на «не такие» праздники, но редко задумывались о том, что есть люди, для которых подобная изоляция продолжается всю жизнь. И не всегда речь идет о безвыходной ситуации — скорее о такой, выход из которой крайне затруднен в украинских реалиях. Вместе с благотворительным фондом Parimatch Foundation и его президентом Екатериной Белорусской рассказываем, как один ледовый каток в центре Киева стал примером безбарьерной среды для людей с особыми потребностями.
Люди с инвалидностью с самого детства ограничены даже в том, что могло быть для них вполне доступно: образование, отдых, развлечения, спорт. В Украине все чаще и громче начинают говорить об инклюзивности. Возможно, это ещё не совсем очевидно в сфере спорта и досуга, но есть и очень успешные примеры: например, ледовый каток в самом центре Киева на улице Банковой, организованный благотворительным фондом Parimatch Foundation.
Каток был бесплатный как для детей, так и для взрослых, но главная его особенность в том, что он был по-настоящему инклюзивным. Здесь проходили индивидуальные занятия для детей с инвалидностью: вместе с квалифицированными тренерами дети преодолевали свои страхи и пробовали силы в новом для себя виде спорта. Также на катке проходили мастер-классы от звезд украинского хоккея. В Parimatch Foundation хотели показать: спорт может и должен быть доступен всем.
Одной из главных целей Parimatch Foundation при запуске катка была социализация людей с инвалидностью. Подобные проекты, направленные не только на физическое развитие людей с инвалидностью, и особенно детей, но и на их социализацию в обществе, — то, над чем Parimatch Foundation работает системно в рамках своих инициатив.
Вы могли слышать о проекте «Так, я можу!» — комплексной программе, направленной на поддержку детей с инвалидностью. Дети, которые ярко проявили себя в спорте, получают именные стипендии. Программы «Так, я можу!» реализуются по всей Украине. В этом году Фонд запустит групповые тренировки по разным видам спорта на постоянной основе в 10 регионах Украины. Все они будут бесплатными для детей с инвалидностью.
Президент фонда Parimatch Foundation Екатерина Белорусская отмечает: благодаря катку удалось подарить праздник и веру в себя большому количеству детей с инвалидностью, а фонд наладил связи с организациями, которые занимаются темой инклюзии, что будет полезно для дальнейшего системного включения детей с инвалидностью в инклюзивные спортивные группы.
«Каток на Банковой был инклюзивным сразу на нескольких уровнях: как среди участников, так и среди тренеров. Нашей главной целью было показать, что спорт — для всех. И каток тоже был для всех. Мы счастливы, что благодаря этой инициативе столько людей впервые встали на лед. Дети активно проводили время на каникулах — это то, чего в современном технологичном мире нам так сильно не хватает, а во время карантина особенно», — делится Екатерина Белорусская.
Екатерина Белорусская
президент Parimatch Foundation
«Каток на Банковой был инклюзивным сразу на нескольких уровнях: как среди участников, так и среди тренеров. Нашей главной целью было показать, что спорт — для всех. И каток тоже был для всех. Мы счастливы, что благодаря этой инициативе столько людей впервые встали на лед. Дети активно проводили время на каникулах — это то, чего в современном технологичном мире нам так сильно не хватает, а во время карантина особенно», — делится Екатерина Белорусская.
Гости катка могли посетить праздничную площадку для детей и взрослых «Николай принимает друзей», где работали карусель, фудкорт, праздничные фотозоны и резиденция Святого Николая. За два месяца ежедневной работы катка его посетили более 20 000 человек. 140 детей с инвалидностью воспользовались возможностью индивидуального катания с тренером, и более 200 детей посетили групповые тренировки по хоккею и фигурному катанию.
Кататься не проблема. Проблема попасть на лед
Кататься не проблема. Проблема попасть на лед
Казалось бы, глухота не препятствие для катания на коньках. Но по пути на лед у людей с проблемами слуха есть множество других преград. Представитель сообщества глухих Надежда объясняет: люди с нарушениями слуха могут посещать почти любое мероприятие, но чаще всего оно недоступно для них в информационном плане. Пример с тем же катанием на коньках: не проблема кататься с глухотой, но проблема научиться. Благодаря сотрудничеству с Parimatch Foundation стало возможным организовать группу людей с проблемами слуха для катания на катке. Им предоставили трех тренеров — Анастасию Мормуль, Ксению Савчук и Нину Суховий — для обучения катанию. Особенно важно отсутствие у группы языкового барьера — слабослышащая активистка Екатерина Ерошкина переводила наставления тренеров и другую информацию на жестовый язык. В итоге и дети, и взрослые с нарушениями слуха не только освоили азы фигурного катания, но и получили возможность встретиться с друзьями и пообщаться «вживую», что в карантинное время особенно ценно. Всего каток посетили около 100 людей с нарушением слуха, из них примерно половина — дети.
Надежде удалось реализовать на катке собственную идею — соревнование на коньках среди глухих.
«Для нас были организованы "покатушки" на коньках и обучение правильному катанию, мы дважды большой группой посещали каток по предварительной договоренности с Parimatch Foundation. А потом мне пришла идея организовать любительские соревнования на коньках среди молодежи и взрослых. Это был настоящий эксперимент: люди с глухотой конькобежным спортом не занимаются, у нас нет соревнований по конькам, поскольку считается, что у людей с нарушениями слуха слабый вестибулярный аппарат. Но должна отметить, что наши ребята, а их было 24 человека, молодцы — справились и показали себя с самой лучшей стороны! И участники, и болельщики были очень довольны — так это для них было ново и круто!» — рассказывает Надежда.
Тренеры есть. Желание — тоже
Тренеры есть. Желание — тоже
Тренеры есть. Желание — тоже
Нина катается на коньках практически всю жизнь: с трех с половиной лет. С 2007 года — тренер по фигурному катанию. А в 2008 потеряла слух и теперь «читает» по губам.
Нина занимается и с детьми, и со взрослыми, обычно занятия проходят в ТРЦ Dream Town или «Космополит». Уверяет: проблемы со слухом не препятствие для тренировок — тренер показывает все движения, а объяснять можно и без слов, например, методом сравнения «правильно /неправильно». Когда спортсмен достигает уровня, что пора ставить программу под музыку, то можно использовать счёт.
На катке, организованном Parimatch Foundation, Нина тренировала детей с проблемами слуха в специально отведенные часы, но не видит никаких препятствий для того, чтобы слышащие тренировались вместе с неслышащими. А еще — делится, что такая инициатива была полезна и радостна не только для участников, но и для нее самой.
«Я получила огромное удовольствие от занятий! Ребята, которые пришли на занятия, такие бесстрашные, открытые, очень внимательные и быстро все схватывают!
Для меня это были особенные тренировки еще и потому, что я сама потеряла слух, мне близка эта тема. Я читаю по губам, но после этих занятий решила выучить язык жестов, чтобы лучше понимать других людей с глухотой. Уже даже начала заниматься с преподавателем», — делится впечатлениями Нина.
«Я получила огромное удовольствие от занятий! Ребята, которые пришли на занятия, такие бесстрашные, открытые, очень внимательные и быстро все схватывают!
Для меня это были особенные тренировки еще и потому, что я сама потеряла слух, мне близка эта тема. Я читаю по губам, но после этих занятий решила выучить язык жестов, чтобы лучше понимать других людей с глухотой. Уже даже начала заниматься с преподавателем», — делится впечатлениями Нина.
Дети могут все. Только дайте им возможность
Дети могут все. Только дайте им возможность
У Натальи Левицкой — семилетний сын с аутизмом. У него гиперактивность и дефицит внимания. Он умеет кататься на роликах, но никогда прежде не был на катке. Получилось практически с первого раза.
Больше фотографий с групповых и индивидуальных тренировок на катке доступно на странице Parimatch Foundation Ukraine. Смотрите, как это было, и ищите себя на фото, если тоже успели покататься.
Важно понимать, какие возможности людей с инвалидностью ограничены их состоянием здоровья, а какие — неблагоприятными внешними обстоятельствами. Спорт — для всех. Осталось только найти «свое» направление. Ледовый каток — успешный пример, который, как надеются его организаторы, даст толчок в будущем и другим локациям стать более доступными. Ведь физическая активность — это источник здоровья и положительных эмоций у тех, кому это особенно нужно.