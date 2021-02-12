К азалось бы, глухота не препятствие для катания на коньках. Но по пути на лед у людей с проблемами слуха есть множество других преград. Представитель сообщества глухих Надежда объясняет: люди с нарушениями слуха могут посещать почти любое мероприятие, но чаще всего оно недоступно для них в информационном плане. Пример с тем же катанием на коньках: не проблема кататься с глухотой, но проблема научиться. Благодаря сотрудничеству с Parimatch Foundation стало возможным организовать группу людей с проблемами слуха для катания на катке. Им предоставили трех тренеров — Анастасию Мормуль, Ксению Савчук и Нину Суховий — для обучения катанию. Особенно важно отсутствие у группы языкового барьера — слабослышащая активистка Екатерина Ерошкина переводила наставления тренеров и другую информацию на жестовый язык. В итоге и дети, и взрослые с нарушениями слуха не только освоили азы фигурного катания, но и получили возможность встретиться с друзьями и пообщаться «вживую», что в карантинное время особенно ценно. Всего каток посетили около 100 людей с нарушением слуха, из них примерно половина — дети.