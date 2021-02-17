Лидер телесмотрения Украины медиагруппа StarLightMedia укрепила свои позиции в 2020 году каналом №1

По итогам года StarLightMedia стала медиагруппой №1 в Украине с долей 26,16%. Впервые лидером медиарынка за внимание зрительской аудитории стал ICTV, а Новый канал и СТБ сохранили 4 и 5 место соответственно. Феноменальные результаты телесмотрения продемонстрировали любимые проекты украинцев "Как выйти замуж" (17,5%), "Холостячка" (16,5%), "Холостяк" (13,7%), сериал "Пес" (16,3%) и юмористическое шоу "Дизель-шоу" (16,7%).

Во время коронавируса, медиагруппа смогла переформатироваться, инвестировав в здоровье работников более 10 млн гривен и реализовала проект Remote, благодаря которому сотрудники, которые могут выполнять свои функции вне офиса, работают удаленно. Внимание к работникам — безусловное условие лидерства медиагрупы в непростые для креативной индустрии времена.

В начале 2020-го StarLightMedia первой среди ТВ-компаний в Украине перевела все каналы в HD, а также стала участником знакового индустриального изменения — кодирования спутникового сигнала системой защиты Verimatrix. StarLightMedia смогла модернизировать собственную спутниковую передающую станцию ​​uplink, передающую сигнал на спутники AMOS-3 и AMOS-7 своих телеканалов и десяти телеканалов-партнеров.

Стратегическим приоритетом медиагруппы, кроме производства качественного украинского продукта в интересах зрителей, является устойчивое развитие. В 2020 году, ориентируясь на цели устойчивого развития ООН, группа выпустила первый в стране отчет о достижениях по гендерному равенству, запустила программу противодействия домашнему насилию, интегрировала выбранные цели как в операционной деятельности, так и в контент, например, в проектах #красаврятуєсвіт і #СильнаЯ, а также в информационно-аналитических программах медиагруппы. Уже первый год работы над прогрессом в области устойчивого развития принес StarLightMedia важные награды. Среди них признание кейса медиагруппы лучшим в категории "Общество" международной премии Partnership For Sustainability Award от Глобального договора ООН. Проекта внедрения Womenʼs Empowerment Principles — крупнейшим вкладом в достижения 5-цели "Гендерное равенство" на общенациональном конкурсе кейсов в сфере корпоративной социальной ответственности CSR Ukraine. Награда "HR Brand" отметила системную работу StarLightMedia над обеспечением равных прав и возможностей.

StarLightMedia вошла в рейтинг лучших работодателей Украины по версии "ТОП-100. Рейтинги крупнейших" и получила премию "HR-бренд Украина" за проект гендерного равенства "Womenʼs Empowerment Principles в действии".

ICTV — канал №1 по итогам 2020-го ТВ-года

Впервые в истории вещания ICTV стал лидером среди национальных телеканалов по итогам года. Первой кнопкой канал был 160 дней в году и шесть раз по итогам месяца. 2020-й стал годом исторической победы. Канал получил лидерскую долю 9,95% по аудитории возрастом 18-54 лет, проживающих в городах с населением свыше 50 тыс. жителей. Высокие рейтинги канала постоянно обеспечивают информационные выпуски "Фактов". За год выпуска посмотрели 29,3 млн зрителей. В 2020 году также воскресная аналитическая программа "Факты недели" получила бесспорное лидерство среди итоговых выпусков национальных телеканалов (со средней долей 12,89%). Это лучший подарок к юбилею, ведь в феврале 2021-го "Факты недели" празднуют 15-летие.

ICTV заботится о зрителях инвестируя в замечательный развлекательный контент. "Дизель Шоу", которое четко ассоциируется с ICTV, окончательно закрепило свое лидерство в жанре став безусловным победителем телесмотрения в новогоднюю ночь. "Пес" — феноменальный сериал прочно держит лидерство и уверенно смотрит вперед со средней долей 12,29% достигая в премьерах рекордов доли 22,23%.

Канал инвестирует в оригинальные украиноязычные премьеры — яркую 12-серийную приключенческую комедию "Казаки. Абсолютно лживая история", снятую при поддержке Министерства культуры и информационной политики Украины. Первые две серии стали самым рейтинговым продуктом дня на украинском ТВ со средней долей 11,58%.

В соцсетях ICTV также активно продвигается вперед. В прошлом году Facebook-страница канала стала самой популярной среди страниц национальных вещателей, ведь выросла вдвое и почти достигла отметки 1 млн подписчиков. Невероятную скорость роста показала страница в Facebook "Дизель Шоу — Юмор ICTV", за год она увеличилась в 20 раз. Наши зрители постепенно наращивают фанбазу и в YouTube, ведь канал сериалов ICTV вырос вдвое по подписчикам и просмотрам. Кроме того, информационный спрос позволил YouTube-каналу "Факты ICTV" поставить абсолютный рекорд с момента основания 2013 года — 30 млн просмотров.

Рекорды по просмотрам и успехи в соцсетях, 2020 "Нового канала"

В 2020 году "Новый канал" побил сразу несколько рекордов. Доля канала по аудитории 18-54 (50+) впервые за прошедшие 10 лет превысила 7,5%, а по аудитории в возрасте 25-34 (50+) канал стал лидером телесмотрения в Украине с долей более 10%. Старт четвертого сезона программы "От пацанки до панянки" с долей 11,17% уступил среди реалити только другим программам Группы — "Холостяку" и "Холостячке" на СТБ. Десятый сезон "Кто сверху?", второй сезон "Дети против звезд" и четвертый сезон "Любовь на выживание" стали лучшими в истории проектов. Лидерами в своих слотах по аудитории в возрасте 25-34 стали "Кто сверху?", "Аферисты в сетях", "От пацанки до панянки", "Дети против звезд", "Любовь на выживание", "Супер топ-модель по-украински", "Орел и Решка", "Ревизор", а "Кто сверху?" стал лидером слота еще и по коммерческой аудитории в возрасте 18-54 (50 тыс.+).

Не менее удачным был год и для YouTube-канала "Нового". В постшоу "Предметка" более 5 млн просмотров всего за два месяца. Первый веб-сериал StarLightMedia FAKE собрал более 2,1 млн просмотров. Сам YouTube-канал перешел в статус total grade А- в глобальном рейтинге SocialBlade.

В рамках промокампании "Супер топ-модели по-украински" на киевской станции метро "Лукьяновская" открыли арт-пространство #красаврятуєсвіт, и социальные посылы от участников модельного реалити увидели более 500 тыс. пассажиров, а социальные ролики проекта в интернете посмотрели более как 1,4 млн раз. Но на этом социальная миссия "Нового канала" не закончилась: к премьере "Первых ласточек. Zависимые" на сайте "Нового канала" в сотрудничестве с социальными проектами "Ла Страда-Украина" и #stop_sexтинг запустили спецпроект "Моя НеZависимость" с информационными материалами для подростков. За неделю показа "Первых ласточек. Zависимые" на горячую линию "Ла Страда", которая теперь помогает не только подросткам, но и людям в возрасте от 18 до 25 лет, обратились более 10 тыс. человек.

СТБ в 2020 году: успех сериальной стратегии, громкие премьеры, проекты-события и редизайн

2020-й год стал годом нового лица СТБ: репозиционирования, обновление визуальной графики, новая маркетинговая и сериальная стратегии укрепили его образ как телеканала лучших сериалов, уникальных реалити, любимых больших шоу. СТБ остается лидером украинского эфира, производя более 80% вещания самостоятельно.

В мае 2020 СТБ объявил старт нового романтического реалити, в котором выбирает женщина, "Холостячка" с Ксенией Мишиной. Первая украинская адаптация успешного формата The Bachelorette стала самым громким событием на телевизионном рынке и одной из самых обсуждаемых премьер осеннего сезона. Каждую пятницу "Холостячка" была лидером слота, СТБ восемь из десяти дней показа был лидером дня, а "Вікна-новини" в 22:00 входили в топ-5 лучших программ дня. Финал, во время которого Ксения Мишина сделала свой выбор, взял самый высокий показатель — лучший программа 2020 среди праймовых проектов (доля по коммерческой аудитории — 22,63%, во время финального выбора — 34,1%). Выпуск "Вікна-новини" в 22:00 в день финала "Холостячки" имел долю 20,68%, это рекорд за прошедшие 4,5 года.

Романтическое реалити "Холостяк-10" весной 2020 стало лидером телесмотрения и проектом с лучшей динамикой доли относительно прошлого сезона. Каждую пятницу "Холостяк" был среди лидеров дня по коммерческой аудитории в возрасте 18-54, (50 тыс. +). В частности, по женщинам в возрасте 25-54 доля "Холостяка" составила 18,27%, что на 68% выше доли ближайшего конкурента. Доля постшоу "Холостяк. Жизнь после проекта" составляла 18,98% по аудитории возрастом 18-54, (50 тыс. +) и стала рекордной для весеннего сезона на СТБ. В общем 10-й сезон проекта посмотрело 14,61 млн. украинцев старше четырех лет (44,35% телевизионной аудитории).

Впервые телеканал СТБ в рамках промо романтического реалити реализовал социальную кампанию против стереотипов #СильнаЯ, в которой 14 известных женщин рассказали личные истории противостояния общественным стереотипам. #СильнаЯ рассказывала о любви в отношениях, воспитании детей, сочетание карьеры и семьи, распределении гендерных ролей, самореализации и пути к мечте, и показала абсурдность таких стереотипов, как "тебе помог человек, ты сама ничего не добилась бы", "сильная женщина не может быть женственной", "когда дети?", "кому ты нужна с тремя детьми?", "ты променяла семью на карьеру", "ты ничего не делаешь" и другие. Видеоинтервью выходили ежедневно в течение двух недель до старта "Холостячки" на всех диджитальних площадках СТБ и вместе собрали более 5 млн просмотров.

По итогам года просмотры проектов СТБ на YouTube по сравнению с 2019-м выросли на 6%, а время просмотра увеличился на 31%. Первый выпуск проекта "Холостячка" попал в список программ, которые больше всего смотрят в 2020 году на YouTube в Украине. В 2020-м нацотбор на Евровидение стал самым популярным от 2016 года. В финале одновременно смотрели прямую трансляцию 54 653 человека. Проекты, которые постоянно попадали в тренды YouTube: "Холостячка", "Холостяк", "МастерШеф", "Хата на тата", "Один за всех", "Званый ужин". В 2020-м впервые состоялся обмен контентом между СТБ и "Новым каналом". Самым эффективным оказался обмен проектом "Аферисты в сетях": видео, которые были давно опубликованы на "Новом канале", зрители СТБ с удовольствием увидели впервые. Публикация происходит эпизодами, один эпизод в среднем набирает почти 200 тыс. просмотров, а в целом опубликованные эпизоды набрали примерно 6 млн просмотров.

StarLightMedia благодарит всех своих сотрудников, которые в трудный 2020 сделали эти достижения возможными.

Про компанию

StarLightMedia — украинская компания-лидер как по производству и дистрибуции контента, так и с телесмотрения по итогам 2020 года, ее доля рынка по аудитории составляет 26%. Объединяет телеканалы ICTV, СТБ, "Новый канал", ICTV Ukraine, "ОЦЕ", М1 и М2. Ежедневно проекты группы смотрят почти 16 млн зрителей. За месяц аудитория составляет 31 млн украинцев.