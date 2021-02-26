Жилой комплекс Taryan Towers стал победителем в международной категории Best International Residential High Rise Development . Проект небоскребов, которые возводят на столичном Печерске, признан лучшим среди конкурсантов.



В Taryan Towers учли опыт прошлых победителей. Внешний дизайн «космического» ЖК разработал известный британский архитектор Джон Доуз. Если показать украинцам фото трех башен-небоскребов, то мало кто поверит, что такое смелое архитектурное решение воплощают в центре Киева.



Эта победа важна не только для компании Taryan Group, как еще одно признание качества и результата команды украинского девелопера Артура Мхитаряна, она имеет большое значение и для экономики Киева и Украины. Она свидетельствует о том, что строительная отрасль страны развивается на одном уровне с передовыми мировыми трендами. Для потенциальных инвесторов это сигнал о готовности создавать в Киеве по-настоящему амбициозные проекты на одном уровне с небоскребами ОАЭ, Китая, США и Европы.



Оценить масштаб победы можно, если знать, какие проекты становились лауреатами премии в предыдущие годы. Представляем вам 4 высотных здания мира, которые в разное время побеждали в конкурсе и определили будущее мировой архитектуры на предстоящее десятилетие.

