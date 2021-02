Комплексный подход и архитектурное решение Zaha Haddid Architect Burau при проектировке жилого комплекса One thousand Museum изменило подход к созданию высотных жилых зданий.



Эстетика плавных линий и продуманность инженерных решений – визитная карточка одного из ведущих бюро мира.



Но главные достоинства скрыты от непрофессионалов за экзоскелетом фасада, который сам по себе является совершенно новаторским инженерным решением. Чтобы построить One thousand Museum девелоперы привлекли передовые технологии как в вопросе высотных решений и укрепления сопротивления ветру, так и в вопросах фундамента: сваи этого здания стали самыми глубокими в штате.



One thousand Museum – одно из последних зданий, спроектированных легендарным архитектором Захой Хаддид.



Эти апартаменты класса люкс в Майами привлекают богатых туристов, многие звезды купили здесь себе квартиру, чтобы наслаждаться побережьем океана.