Небоскреб построили в 2011 году в Кувейте, и он до сих пор остается самым большим бетонным зданием мира. В год открытия комплекс попал в рейтинг журнала TIME – как одно из лучших достижений человечества того года.
Проект разработан архитектурной компанией Skidmore, Owings and Merrill. Его необычная ассиметричная форма напоминает развевающуюся на ветру ткань. Такое решение было воплощено не только для эстетической привлекательности, но и для улучшения обзора из здания. Изысканная отделка характерным для Аравийского полуострова известняком предотвращает перегрев на жарком пустынном солнце.
В здании расположен торговый центр площадью 23 тыс. кв. м, почти 100 тыс. кв. м офисов, концертный зал, кинотеатр, на крыше обустроен ресторан, к услугам посетителей –
11-этажная парковка. Этот проект был для своего времени по-настоящему новаторским!