5 победителей «Оскара»
мира недвижимости

International Property Awards
(спойлер: среди них есть украинский проект!)
5 победителей «Оскара»
мира недвижимости
International Property Awards
(спойлер: среди них есть украинский проект!)
5 победителей «Оскара»
мира недвижимости
International Property Awards
(спойлер: среди них есть украинский проект!)
ВЛондоне 5 февраля 2021 года подвели итог достижений мирового рынка недвижимости в 2020 году: стали известны лауреаты конкурса International Property Awards – одной из ведущих наград отрасли. 95 независимых экспертов со всего мира, во главе с действительными членами Палаты Лордов Великобритании – Лордом Кейтнесс, Лордом Бест, Лордом Ливерпуль и Лордом Тюрсо выбирали в пяти категориях среди двух тысяч проектов из 6 регионов – Европы, Азии, Африки, Америки, Арабского региона и Великобритании. Попасть в шорт-лист конкурса – задача непростая, взять главный приз – это войти в клуб лучших архитекторов, девелоперов и дизайнерских бюро мира, встать в один ряд с Zaha Haddid Architect, Arab Engineering Burau, AEDAS, Nikken Sekkei, Hyatt Group, Atkins – компаниями, которые определяют будущее мировой архитектуры и облика городов.

Использование передовых строительных технологий, оригинальный дизайн, глубокая продуманность расположения, внутренней инфраструктуры и наполнения делают их проекты лучшими в мире. В этих домах живут звезды шоу-бизнеса, здесь располагаются офисы самых престижных компаний мира, все лучшее кристаллизуется в этих домах. Теперь и в Киеве есть такое здание.
Жилой комплекс Taryan Towers стал победителем в международной категории Best International Residential High Rise Development. Проект небоскребов, которые возводят на столичном Печерске, признан лучшим среди конкурсантов.

В Taryan Towers учли опыт прошлых победителей. Внешний дизайн «космического» ЖК разработал известный британский архитектор Джон Доуз. Если показать украинцам фото трех башен-небоскребов, то мало кто поверит, что такое смелое архитектурное решение воплощают в центре Киева.

Эта победа важна не только для компании Taryan Group, как еще одно признание качества и результата команды украинского девелопера Артура Мхитаряна, она имеет большое значение и для экономики Киева и Украины. Она свидетельствует о том, что строительная отрасль страны развивается на одном уровне с передовыми мировыми трендами. Для потенциальных инвесторов это сигнал о готовности создавать в Киеве по-настоящему амбициозные проекты на одном уровне с небоскребами ОАЭ, Китая, США и Европы.

Оценить масштаб победы можно, если знать, какие проекты становились лауреатами премии в предыдущие годы. Представляем вам 4 высотных здания мира, которые в разное время побеждали в конкурсе и определили будущее мировой архитектуры на предстоящее десятилетие.
Best mixed-use architecture 2018-2019 - Landmark 81
Best mixed-use architecture 2018-2019 - Landmark 81
Расположенный в центре Хошимина небоскреб является самым высоким зданием Юго-Восточной Азии. В нем 81 этаж, общая высота 461,2 м. Над дизайном здания работала студия WS Atkins plc. В Landmark 81 располагаются офисы, магазины, фуд-корты и даже крытый каток.

После окончания строительства здание стало одной из визитных карточек вьетнамской столицы, придав современный вид горизонту древнего города.
Best commercial high-rise development – Eihad Towers, Adu Dhabi, 2012
Best commercial high-rise development – Eihad Towers, Adu Dhabi, 2012
Комплекс из 5 зданий, в которых расположились офисы, апартаменты и шопинг-зона в свое время определили развитие архитектуры на Саудовском полуострове. Во время открытия в 2011 году одна из башен стала самой высокой на Ближнем Востоке, обойдя знаменитый 74-этажный Sky Tower.

Комплекс привлекает не только туристов, но и кинематограф, здесь снимали эпизоды известного боевика «Форсаж». Это одна из визитных карточек Абу-Даби.
Best Commercial high-rise development 2019 – Al Hamra Business Tower
Best Commercial high-rise development 2019 – Al Hamra Business Tower
Небоскреб построили в 2011 году в Кувейте, и он до сих пор остается самым большим бетонным зданием мира. В год открытия комплекс попал в рейтинг журнала TIME – как одно из лучших достижений человечества того года.

Проект разработан архитектурной компанией Skidmore, Owings and Merrill. Его необычная ассиметричная форма напоминает развевающуюся на ветру ткань. Такое решение было воплощено не только для эстетической привлекательности, но и для улучшения обзора из здания. Изысканная отделка характерным для Аравийского полуострова известняком предотвращает перегрев на жарком пустынном солнце.

В здании расположен торговый центр площадью 23 тыс. кв. м, почти 100 тыс. кв. м офисов, концертный зал, кинотеатр, на крыше обустроен ресторан, к услугам посетителей 11-этажная парковка. Этот проект был для своего времени по-настоящему новаторским!
Best international high-rise architecture 2019-2020 – One thousand Museum
Best international high-rise architecture 2019-2020 – One thousand Museum
Комплексный подход и архитектурное решение Zaha Haddid Architect Burau при проектировке жилого комплекса One thousand Museum изменило подход к созданию высотных жилых зданий.

Эстетика плавных линий и продуманность инженерных решений – визитная карточка одного из ведущих бюро мира.

Но главные достоинства скрыты от непрофессионалов за экзоскелетом фасада, который сам по себе является совершенно новаторским инженерным решением. Чтобы построить One thousand Museum девелоперы привлекли передовые технологии как в вопросе высотных решений и укрепления сопротивления ветру, так и в вопросах фундамента: сваи этого здания стали самыми глубокими в штате.

One thousand Museum – одно из последних зданий, спроектированных легендарным архитектором Захой Хаддид.

Эти апартаменты класса люкс в Майами привлекают богатых туристов, многие звезды купили здесь себе квартиру, чтобы наслаждаться побережьем океана.
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