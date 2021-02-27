О деталях разговора Медведчука и Суркова лучше всего расскажут Яценюк и Порошенко, - Чаплыга

Лучше всего о деталях разговора Виктора Медведчука и Владислава Суркова расскажут тогдашние премьер-министр Арсений Яценюк и президент Петр Порошенко. Об этом написал в Facebook политический активист и эксперт Михаил Чаплыга.

"Знаете, что самое интересное во "вбросе" записи с разговором Медведчука и Суркова?! Самое интересное - это роль Яценюка и Порошенко. Напомню, что граждане Яценюк и Порошенко по состоянию на 2014 год занимали должности премьер-министра и президента, соответственно", - проинформировал эксперт.

Чаплыга напомнил, что на аудиозаписи люди, чьи голоса похожи на голос бывшего помощника президента РФ Владислава Суркова и голос главы политсовета "Оппозиционной платформы - За жизнь" Виктора Медведчука, обсуждали вопросы освобождения удерживаемых лиц, покупки угля из ОРДЛО и поставок электроэнергии из России в Украину и из Украины в Крым.

"Итак, о чем идет речь? Освобождение удерживаемых лиц, поставки угля из ОРДЛО на подконтрольную территорию и импорт электроэнергии из России в Украину и с материковой части Украины в АР Крым.

Google в помощь! Как человек, который не раз, не два и не двадцать пять раз занимался освобождением и возвратом наших сограждан, скажу, что это дело благое. И если Медведчук добился освобождения людей - честь ему и хвала. Если Порошенко помог освободить пленных - снимаю перед ним шляпу. Если бы Яценюк хоть пальцем пошевелил, чтобы спасти наших ребят - я бы и его похвалил. Ибо так справедливо", - отметил эксперт.

Чаплыга подчеркнул, что закупки угля из ОРДЛО санкционировали тогдашние премьер Арсений Яценюк и президент Петр Порошенко.

"Уголь. Вбиваешь в Google слова "уголь", "ОРДЛО", "2014" и выдает кучу ссылок на… Яценюка, Порошенко, тогдашнего министра энергетики и других "можновладців". Про Медведчука, кстати, информации нет. 29 декабря 2014 года - президент Порошенко подтвердил закупку угля на территории проведения АТО. "Ми дійсно будемо купувати в державних підприємств, у тому числі тих, які видобувають вугілля на тимчасово окупованій території…" — процитировал экс-президента эксперт.

"Кстати, Порошенко тогда еще сказал, что Украина договорилась о закупке угля в России", - добавил он.

"30 декабря 2014 - премьер Яценюк разъяснил, как выглядит механизм закупки угля на неподконтрольном Донбассе - шахты перерегистрируются на подконтрольной территории, регистрируются в государственных банках, оплата - по факту поставок угля. "Я дуже хотів би, щоб ми обходилися вугіллям тільки із шахт, які підконтрольні Україні. Але вугілля марки "А" і "Т" видобувають виключно в тому вугільному басейні і на тих шахтах, зокрема державних, які під контролем російських бандитів", - привел эксперт цитату экс-премьера Арсения Яценюка.

Кроме того, напомнил Чаплыга, именно Порошенко и Яценюк официально согласились на импорт электроэнергии из России и последующие поставки электричества в Крым.

"Электроэнергия. А то мы не знали, что Украина и Россия подписали контракт о поставке электричества из РФ? Годовой контракт вступил в силу с 30 декабря 2014 года. Яценюк и Порошенко согласились на условие РФ - Украина покупает электричество (равномерный график объемом до 1500 МВт), причем часть направляет в Крым", - костатировал эксперт.

Чаплыга также привел цитату из постановления Кабинета Министров под руководством Арсения Яценюка от 7 мая 2014 года, которым регулировались поставки электроэнергии в Автономную Республику Крым.

"И что нового мы узнали? И что тут сенсационного? Все это мы давно читали. Хотите предъявить? Начинайте с Яценюка и Порошенко. Не, я просто за справедливость…" - заключил политический активист и эксперт Михаил Чаплыга.