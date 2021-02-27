Медведчук: Мои счета заблокированы, но ни на работу партии, ни на мою повседневную жизнь это не повлияет

Медведчук рассказал, что несмотря на блокировку счетов, рассчитаться за кофе и продукты он сможет.

После введения санкций в отношении Виктора Медведчука и его супруги Оксаны Марченко многие оппоненты политика ожидали, что он покинет Украину, а заблокированные счета "перекроют кислород" партии, но заблокированные счета никак не повлияли на его повседневную жизнь. Об этом сам политик заявил в интервью телеканалу "Россия-1".

"Счета не работают. Но рассчитаться за кофе или другие продукты – с этим все нормально. У нас есть достаточно задекларированных наличных средств, которые мы можем использовать", – сказал он.

На вопрос ведущего, собирается ли он остаться в стране, Медведчук ответил однозначно: "Да, безусловно!" И заверил, что санкции никоим образом не повлияют на работу партии "Оппозиционная платформа – За жизнь".

"Я вам могу с уверенностью сказать, что ситуация, связанная с санкциями, не повлияет на деятельность партии в будущем и в настоящем. Категорически это утверждаю!" – подчеркнул председатель Политсовета ОПЗЖ.

Ранее народной депутат Украины Виктор Медведчук заявил, что не переживает по поводу своих возможных финансовых потерь из-за санкций. Парламентарий куда больше обеспокоен судьбой страны и захлестнувшим Украину беспределом действующей властной команды.

"Сегодня речь идет о том, что происходит в стране. Я не хочу употреблять высокопарные слова, но есть намного более важные задачи. Если не остановить этот преступный беспредел Зеленского и его команды, то вопросы будут уже не о бизнесе. А появится многих других вопросов. Бизнес здесь – это даже не разменная монета. Это то, что имеет надцатое по приоритетности значение", ‒ откровенно заявил Виктор Медведчук.