Известный актер в фильме Оксаны Марченко "Паломница" рассказал, как подготовиться к причастию

Сморигин отметил, что причастию должны предшествовать пост и исповедь – Таинство покаяния, во время которого человек должен "сбросить" с себя бремя грехов.

Известный украинский актер, участник "Дизель шоу" Евгений Сморигин в третьей серии авторского фильма Оксаны Марченко "Паломница" объяснил, как подготовиться к Таинству причастия.

Во время съемок фильма актер рассказал Оксане Марченко, как пришел к первому в своей жизни причастию в Свято-Успенской Почаевской лавре.

Сморигин отметил, что причастию должны предшествовать пост и исповедь – Таинство покаяния, во время которого человек должен "сбросить" с себя бремя грехов.

"Первое причастие. Нас подготовили, сказали, о каких грехах рассказывать — о самых тяжких. Как говорил святой преподобный Серафим Саровский , "сначала большие камни уберите с поля, которые видны, а там уже дальше всматриваешься — еще меньше камушек, еще меньше камушек". И вот самые большие — эти, о которых ты знаешь, помнишь об этом, жалеешь", – говорит Сморигин.

После первой исповеди батюшка благословил Сморигина причащаться. Актер рассказал, что еще никогда в жизни не испытывал таких удивительных чувств.

"И мы выходим из храма – и тут Господь явил мне первое чудо. Мне стало так хорошо, как никогда не было в жизни. И просто вот так по телу пробегает мелкая дрожь. Я люблю! И люблю весь мир!" — поделился Сморигин.

Напомним, "Паломница" – это цикл фильмов о Боге. Проект – не художественный вымысел, а реальное паломничество Оксаны Марченко в православные монастыри Украины.

Третья серия снята в Ионинском и Ольшанском монастырях. Посмотреть ее вместе с первой и второй сериями о Киево-Печерской лавре можно на YouTube-канале Оксаны Марченко.