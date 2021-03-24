Создавали семью в сложных обстоятельствах: Марченко в фильме "Паломница" рассказала, как полюбила Виктора Медведчука

Оксана Марченко считает, что они очень разные люди, и удивляется, как такие противоположности могли создать настолько крепкую семью.

Телеведущая Оксана Марченко считает, что она с мужем Виктором Медведчуком очень разные люди, которые любят друг друга по-настоящему. Об этом она рассказала в третьей серии фильма "Паломница".

По ее словам, на 20-летие знакомства с мужем написала эссе, где и выразила все свои мысли по поводу их совместной жизни.

Оксана Марченко считает, что они очень разные люди, и удивляется, как такие противоположности могли создать настолько крепкую семью.

"На 20-летие нашего с мужем знакомства я написала эссе, которым хочу поделиться с вами. Удивительно. Удивительно, что мы так долго живем вместе. Удивительно, потому что мы очень разные люди. Иногда противоположности. Например, ты любишь уединение, мне нравится, когда дом полон гостей. Ты любишь холод, я – тепло. Ты обожаешь фильмы, а я люблю почитать. Ты всегда спокойный, а я, возможно, слишком эмоциональна. Ты – жаворонок, а я – сова. Мы прошли очень сложный путь. В сложных обстоятельствах мы создавали нашу семью и учились по-настоящему любить и беречь друг друга", — говорит она.

Марченко уверена, что разгадка их счастливой семейной жизни и безграничной любви в том, что они не искали счастья каждый сам для себя, а только друг для друга.

"Когда тебе трудно, я иду молиться за тебя. Когда плохо мне, ты окружаешь меня своей заботой и любовью. Наверное, в этом разгадка, мы не искали счастья каждый для себя, мы искали его друг для друга, и поэтому получили его вдвойне. Но найти не сложно, сложно по-настоящему полюбить, именно в этом кроется весь секрет", — добавила супруга Виктора Медведчука.

Также она рассказала, что в историях своих героев, она постаралась показать, как найти свою вторую половинку и прожить всю жизнь с ней счастливо.