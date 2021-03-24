Спасение пришло в Ионинском монастыре: Марченко призналась, что 19 лет назад тяжело переболела туберкулезом

Об этом телеведущая рассказала в своем проекте "Паломница"

Телеведущая Оксана Марченко 19 лет назад переболела туберкулезом. Об этом говорится в третьей серии авторского фильма "Паломница".

Оксана Марченко рассказала, что о поставленном диагнозе знали только два врача. Не говорила она о болезни ни родителям, ни мужу, чтобы их не огорчать.

Болезнь у Марченко очень быстро прогрессировала, поэтому понадобилось немедленное лечение, которое вскоре дало побочный эффект: начал пропадать слух и появились галлюцинации.

"19 лет назад я заболела туберкулезом. Кроме двух врачей, о моем диагнозе никто не знал. Не говорила я об этом и дома, очень боялась огорчить мужа и родителей, а для чужих — не хотела стать изгоем. Болезнь быстро прогрессировала. Острая форма требовала немедленного лечения. Препараты были жесткими, ежедневные инъекции болезнеными, меня ждала терапия в течение года. Скоро проявились побочные действия от приема лекарств, я начала терять слух, появились галлюцинации", — рассказала она.

По ее словам, чудо случилось в Ионинском монастыре Московского патриархата, куда ее привели друзья и где она не могла сдержать слез.

Телеведущая начала бывать там на богослужениях. Именно в церкви ей становилось легче — проходила тошнота, отступала головная боль.

"Через полгода терапии, во время очередной компьютерной томографии, мой врач ахнул. От болезни не осталось и следа", — добавила Марченко.