Оксана Марченко в новой серии своего авторского проекта "Паломница" рассказала о страстях

Оксана Марченко выпустила новый фильм своего авторского проекта "Паломница". Он рассказывает о человеческих страстях, крестном ходе и раскрывает тайны Введенского монастыря.

"Друзья, продолжаю вместе с вами паломничество по украинским святыням. По уголкам человеческой души, которая хранит все ценности: добро, уважение, любовь… А также понимание ответственности и наказания за грехи и плохие мысли. Это и есть страсти, поддавшись которым, человеку уже очень сложно остановиться и вернуться на путь истины. Хотя возможно… Но как?" — написала Оксана Марченко на своей странице в Instagram.

Ответ на этот вопрос зритель найдет в новом фильме "Паломницы". Как и на то, зачем люди совершают крестный ход: идут пешком полсотни километров вне зависимости от погоды. А Введенский монастырь расскажет о своих тайнах. Чего стоит только чудо таинственного появления изображения Пресвятой Богородицы.

В новой серии зритель также найдет ответ на вопрос, зачем люди целуют иконы в храме. Сделать это можно прямо сейчас, посмотрев четвертый выпуск "Паломницы" на официальном YouTube-канале Оксаны Марченко.