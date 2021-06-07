Подконтрольное Фонду госимущества предприятие продает России титан для производства оружия, — эксперт

Председатель Фонда государственного имущества (ФГИУ) Дмитрий Сенниченко лично контролировал отгрузки титановой руды для России с подконтрольного ему ГП "Объединенная горно-химическая компания" (ОГХК). Об этом со ссылкой на экс-руководство ОГКХ заявил на своей странице в Facebook украинский политолог, соучредитель и директор программы "Международная и внутренняя политика" аналитического центра "Украинский институт будущего" Юрий Романенко.

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"Вы будете удивлены, но почти 100% титана, необходимого для российских оборонных предприятий, страна-агрессор импортирует… из Украины. Такие данные обнародовала Счетная палата Российской Федерации, и над этим успели поржать даже российские блогеры", — написал политолог.

Он подчеркнул, что самым большим владельцем титановых активов и основным производителем титаносодержащих руд в Украине является ОГХК, которой принадлежат Вольногорский горно-металлургический (ВГМК) и Иршанский горно-обогатительный комбинаты (ИГОК).

"Управление корпорацией осуществляется менеджментом ФГИУ и назначается главой Фонда Дмитрием Сенниченко. Чудесным образом — из команды Дмитрия Фирташа, имеющего свой интерес к титану. Сенниченко, перевыполняя норму трудодней, занимается перевалкой титана в три смены: "Даже в ночное время глава Фонда госимущества Дмитрий Сенниченко лично контролировал ситуацию с 20 тыс тонн ильменита в Одессе", — признается экс глава ОГХК Питер Дэвис, назначенный Сенниченко сразу после прихода на должность главы ФГИУ", — рассказал Юрий Романенко.

Он подчеркнул, что Питер Дэвис раньше был членом наблюдательного совета банка "Клиринговый дом", контрольный пакет акций которого принадлежит Юлии Левочкиной — сестре Сергея Левочкина, "давнего бизнес-партнера олигарха Дмитрия Фирташа".

"То есть, все время ОГХК руководит менеджмент Дмитрия Фирташа, а ему, в свою очередь, де-факто принадлежит завод "Крымский Титан" в оккупированном Россией Крыму. Кстати, под который при Порошенко создавали "специальную экономическую зону". Прямо сейчас ОГХК продолжает отгрузки ильменитового концентрата производства филиала "Иршанский ГОК" в оккупированный Крым через компанию Belanto Trade: в апреле отправили на станцию Крейда в Белгороде (Россия) для дальнейшей переадресации на отгрузку в оккупированный РФ Крым 206 вагонов со 14,5 тыс. т концентрата, а за первую неделю мая — 45 вагонов, 3,2 тыс. т концентрата. Работа кипит", — рассказал эксперт.

По его данным, другая российская компания — "ВСМПО-Ависма" — закупает сырье не на Иршанском ГОКе, а на другом комбинате — Вольногорском, который также принадлежит ОГХК. "Руду, как выяснили журналисты, перегружают в море с украинских на российские суда и везут в Керчь", — сообщил Юрий Романенко.

При этом он акцентировал, что компания "ВСМПО-Ависма" является дочерней структурой крупного производителя оружия — корпорации "Ростех".

"В состав этой корпорации входят и "Рособоронэкспорт", и концерн "Калашников", и компания "Вертолеты России" и другие военные предприятия. Остов Рособоронпрома, так сказать. Таким образом, по факту мы видим, что украинское госпредприятие "Объединенная горно-химическая компания" совершенно спокойно продает для российской государственной корпорации "Ростех" титановое сырье для производства оружия. Которое потом вполне может применяться против наших же военных на востоке Украины", — резюмировал Юрий Романенко.