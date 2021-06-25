Ничего не нашли: адвокат прокомментировал обыски СБУ в доме Медведчука

Следователи СБУ и Госбюро расследований Украины не смогли ничего найти и изъять в ходе обысков по месту жительства, в доме родственников и в офисе лидера политического совета партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктора Медведчука, заявил в эфире телеканала "Украина 24" адвокат украинского оппозиционера Юрий Татьков, сообщает 112ua.tv.

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"Ничего не изъято, и ничего не найдено. Обыски закончились безрезультатно", — цитирует его 112 со ссылкой на ТАСС.

Сам Медведчук в мае заявил, что считает провальным возбужденное против него на Украине дело по подозрению в государственной измене и расхищении национальных ресурсов в Крыму.

По решению киевского суда от 13 мая Медведчук содержится под домашним арестом до 9 июля включительно.