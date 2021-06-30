НА СТОЛИЧНОЙ ЛУКЬЯНОВКЕ
ПОЯВИТСЯ НОВЫЙ ПАРК:

Почему создатели ЖК Creator City создают публичную зеленую зону
НА СТОЛИЧНОЙ ЛУКЬЯНОВКЕ
ПОЯВИТСЯ НОВЫЙ ПАРК:
Почему создатели ЖК Creator City создают публичную зеленую зону
НА СТОЛИЧНОЙ ЛУКЬЯНОВКЕ
ПОЯВИТСЯ НОВЫЙ ПАРК:
Почему создатели ЖК Creator City создают публичную зеленую зону
В ближайшие несколько лет в Киеве должны появиться множество абсолютно новых парков и скверов. Мало кто обратил на это внимание, но это действительно так: столицу ждет просто небывалый бум появления зеленых зон. Правда, как это часто бывает, дьявол кроется в деталях. Дело в том, что на жизни среднестатистического киевлянина создание всей этой новой рекреационной инфраструктуры никак не отразится. Потому что речь идет о парках и скверах, запланированных на территории строящихся жилых комплексов.

Наличие своей зеленой зоны становится уже почти обязательным атрибутом многофункциональных проектов, вместе с домами предлагающих клиентам развитую собственную инфраструктуру. Особенно после пандемии и связанных с ней карантинных ограничений: ценность расположенного рядом с домом парка или сквера выросла в разы.

Загвоздка в том, что в основном эта инфраструктура направлена именно на будущих новоселов, находясь в пределах закрытой от посторонних внутридомовой территории. То есть пользоваться такими зелеными зонами смогут только жильцы и их гости, в то время как для всех остальных новое место отдыха будет совершенно недоступно.

Логика девелоперов здесь довольно проста: поскольку создание инфраструктуры, в том числе рекреационной, по сути, «зашито» в цену квадратного метра и оплачивается покупателями нового жилья, то и пользоваться ей должны только они. Кроме того, мало кто из самих новоселов будет рад постоянно видеть чужих людей на территории своего ЖК, особенно если она закрыта.

Тем не менее, из любого правила найдется исключение, и всегда найдется тот, кто первым решится изменить неписанный порядок вещей. Для рынка жилья Киева таким «бунтарем» обещает стать девелопер «Креатор-Буд». В своем жилом комплексе Creator City на столичной Лукьяновке он собирается создать новый публичный парк, который будет открыт для всех желающих.
Зеленая зона нового типа
Зеленая зона нового типа
Парк площадью 2 гектара появится между двумя условными кварталами Creator City, каждый из которых насчитывает по четыре дома. Под него застройщик выделил непосредственно часть территории застройки – участок, на котором без проблем могли вместить еще пару домов, превратят в полноценное общественное пространство.

По словам архитекторов, это будет рекреационная зона нового формата – с объемным ландшафтным дизайном и продуманным зонированием, благодаря которому в ней будет довольно много разноплановых локаций. Главной фишкой парка станет искусственный водоем в центре, который будет питать вода из скважины. В воду планируют запустить золотых карпов, а над ней перекинутся мостики и смотровые площадки.
Помимо газонов и прогулочных аллей в парке создадут разные функциональные и тематические зоны. Среди прочего здесь появится холм с катальпами, обеспечивающими тень и естественную защиту от шума города. Еще одна интересная локация – сад в восточном стиле с сакурами. Один из его склонов ведет к открытой лужайке, и планируется, что зимой он будет использоваться еще и как горка для катания.

Совсем другое настроение будет у цветочного сада, в котором разместится амфитеатр. В этой части парка высадят полевые травы, которые будут по-разному цвести и пахнуть в разное время года. Для этого создатели сотрудничают с дендрологами.
Также в зеленой зоне появятся хвойные деревья, японские клены, пространство для занятий спортом и прогулок с домашними животными. Предусмотрели здесь и культурную среду: вместе с застройщиком в парке планируют проводить выставку скульптур современного украинского искусства.
Создание новой культуры
Создание новой культуры
Нужно отметить, что это все-таки не первый случай на киевском рынке недвижимости, когда застройщик создает новое общественное пространство. Впрочем, есть два важных отличия. Во-первых, раньше девелоперы работали с городской средой, не жертвуя территорией застройки. Во-вторых, в подавляющем большинстве случаев речь шла об облагораживании существующей среды, просто пришедшей в упадок.

А в случае Creator City рекреационную зону еще и создают с нуля: раньше на этом месте была территория бывшего хлебзавода. При этом парк будет открыт для посещения в течение всего дня. Закрывать его будут только на ночь.
По словам создателей, есть несколько причин, почему они решили сделать максимально публичное пространство. Одна из них романтическая: создавая среду для всех, девелопер хочет подать знак добрососедства, плотнее интегрирующий новую жилую среду в экосистему района. А архитекторы рассчитывают показать пример другим застройщикам, создать прецедент, который может побудить облагораживать другие части Лукьяновки и всего Киева.

Вторая причина – это источник вдохновения. В качестве референса был взят знаменитый Центральный парк Нью-Йорка, окруженный высотками. Очевидно, если бы парк ограничили внутренней территорией ЖК, такого эффекта добиться точно не получилось бы.

И третье – жилому комплексу Creator City и без того есть чем похвастать, чтобы не делать парк уникальным предложением исключительно для своих покупателей. «Креатор-Буд» создает полноценный проект бизнес-класса со всеми присущими ему атрибутами.
У домов будут трехметровые потолки, дополнительная межэтажная шумоизоляция и кирпичные стены, выразительная архитектура, подчеркнутая вентилируемым фасадом с керамогранитом и панорамными окнами квартир в шестикамерных профилях. Автономное отопление с индивидуальными теплосчетчиками обеспечит комфортный температурный режим, а система климат-контроля от LG – качественное кондиционирование без шумных внешних блоков за окном.

Скоростные лифты KONE в каждом доме получат индивидуальный дизайн кабин. То же касается меблированных лобби со стойкой ресепшн, лаунж-зонами и многофункциональными уборными. Для отделки планируют использовать преимущественно натуральные материалы – камень, металл, деревянные панели-буазери.
Кроме того, Creator City как многофункциональный проект предложит своим новоселам всю необходимую инфраструктуру на территории. Как и в парке, внутри квартала тоже расположатся многочисленные места отдыха, спортивные и прогулочные зоны. Плюс свой детский сад и игровые площадки, супермаркет, спорткомплекс с бассейном, медицинский центр, магазины и сервисы на первых этажах. А еще просторный подземный паркинг, в который можно спуститься на лифте из дома – для первой очереди ЖК предусмотрены более 1,2 тысячи паркомест.

Сам двор будет закрыт от автомобилей и, в отличие от парка, от посторонних. Это уже полностью приватное пространство жилого комплекса, для чего доступ ко всей коммерческой инфраструктуре разместят с внешних сторон домов. Попасть во двор, в лифт, на конкретный этаж можно будет только с помощью персональной карты, а в паркинг – через шлагбаум пропускного пункта. Территория будет круглосуточно охраняться, а систему видеонаблюдения смонтируют так, чтобы не осталось ни одной слепой зоны.
Разрешение на строительные работы серии ІУ № 113200650647 от 5 марта 2020 года

Лицензия генподрядчика
Электронная лицензия на право проведения хозяйственной деятельности, связанной с созданием объектов архитектуры №2013055418, выдана 09.10.2018 года ЧП «Креатор-Буд» - бессрочно
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