В
ближайшие несколько лет в Киеве должны появиться множество абсолютно новых парков и скверов. Мало кто обратил на это внимание, но это действительно так: столицу ждет просто небывалый бум появления зеленых зон. Правда, как это часто бывает, дьявол кроется в деталях. Дело в том, что на жизни среднестатистического киевлянина создание всей этой новой рекреационной инфраструктуры никак не отразится. Потому что речь идет о парках и скверах, запланированных на территории строящихся жилых комплексов.
Наличие своей зеленой зоны становится уже почти обязательным атрибутом многофункциональных проектов, вместе с домами предлагающих клиентам развитую собственную инфраструктуру. Особенно после пандемии и связанных с ней карантинных ограничений: ценность расположенного рядом с домом парка или сквера выросла в разы.
Загвоздка в том, что в основном эта инфраструктура направлена именно на будущих новоселов, находясь в пределах закрытой от посторонних внутридомовой территории. То есть пользоваться такими зелеными зонами смогут только жильцы и их гости, в то время как для всех остальных новое место отдыха будет совершенно недоступно.
Логика девелоперов здесь довольно проста: поскольку создание инфраструктуры, в том числе рекреационной, по сути, «зашито» в цену квадратного метра и оплачивается покупателями нового жилья, то и пользоваться ей должны только они. Кроме того, мало кто из самих новоселов будет рад постоянно видеть чужих людей на территории своего ЖК, особенно если она закрыта.
Тем не менее, из любого правила найдется исключение, и всегда найдется тот, кто первым решится изменить неписанный порядок вещей. Для рынка жилья Киева таким «бунтарем» обещает стать девелопер «Креатор-Буд». В своем жилом комплексе Creator City
на столичной Лукьяновке он собирается создать новый публичный парк, который будет открыт для всех желающих.