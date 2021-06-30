Кроме того, Creator City как многофункциональный проект предложит своим новоселам всю необходимую инфраструктуру на территории. Как и в парке, внутри квартала тоже расположатся многочисленные места отдыха, спортивные и прогулочные зоны. Плюс свой детский сад и игровые площадки, супермаркет, спорткомплекс с бассейном, медицинский центр, магазины и сервисы на первых этажах. А еще просторный подземный паркинг, в который можно спуститься на лифте из дома – для первой очереди ЖК предусмотрены более 1,2 тысячи паркомест.



Сам двор будет закрыт от автомобилей и, в отличие от парка, от посторонних. Это уже полностью приватное пространство жилого комплекса, для чего доступ ко всей коммерческой инфраструктуре разместят с внешних сторон домов. Попасть во двор, в лифт, на конкретный этаж можно будет только с помощью персональной карты, а в паркинг – через шлагбаум пропускного пункта. Территория будет круглосуточно охраняться, а систему видеонаблюдения смонтируют так, чтобы не осталось ни одной слепой зоны.

