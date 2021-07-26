"У меня проблема": заслуженный артист Украины оправдался за драку в Киеве (видео)

Актер извинился за содеянное в Киеве. Жена Андрея Фединчика отправляла его к психиатру из-за проблем с контролем гнева и эмоций.

Заслуженный артист Украины Андрей Фединчик впервые прокомментировал драку, которую он устроил в Подольском районе Киева, сообщает ТСН.

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Инцидент произошел возле одного из ЖК в Подольском районе Киева.

На улице Сергея Данченко звезда фильма "Круты. 1918" ехал на электросамокате зигзагами. Возмущенные водители начали сигналить ему, на что Андрей Фединчик отреагировал агрессивно.

Заслуженный артист Украины подбежал к одной из машин и начал вытаскивать водителя через окно. Водитель, пытаясь защититься, брызнул нападавшему в лицо газовым баллончиком. После этого Андрей Фединчик с голым торсом начал драться с мужчиной, но в конфликт вмешались очевидцы ЧП.

Telegram-канал "Киев оперативный" опубликовал видео, на котором видно инцидент с актером Андреем Фединчиком в Киеве.

"Человек был неадекватен, очень возмущался как ему посмели посигналить. Его прижали к асфальту, очень аккуратно, чтобы успокоить, тот вырвался и бился головой", — говорится в подписи к видеоролику.

В комментарии ТСН Андрей Фединчик извинился за свое поведение и заверил, что сожалеет о содеянном. По словам заслуженного артиста Украины, он устроил драку в Подольском районе Киева из-за нервного срыва.

"Никто не виноват кроме меня. Столько строить и все разрушить. У меня проблема с контролем гнева и эмоций. Буквально три дня назад у меня с женой произошел разговор, что я должен обратиться к специалисту (психиатру), но я этого не сделал. Да, у меня расшатанная нервная система. Много работы и личные проблемы, о которых не хочу говорить. Извините все!" — заявил звезда фильма "Круты. 1918" в общении с журналистами.

[ + – ] Андрей Фединчик устроил драку в Киеве

По факту драки в Киеве с участием Андрей Фединчика полиция уголовного производства пока не открывала. Пострадавший водитель написал заявление на актера, но пока не решил, давать ли ход делу.

Жена актера Наталья Денисенко, известная по сериалу "Крепостная", извинилась за поведение своего мужа и заявила, что Андрей Фединчик сейчас переживает сложный период в жизни.

[ + – ] Жена Андрея Фединчика

Ранее Фокус сообщал, что в Киеве мужчина напал на водителя автобуса во время движения. В результате происшествия транспортное средство врезалось в ограждение проезжей части. Причина конфликта между пассажиром и водителем автобуса выясняется.

Также Фокус рассказывал, что в метро Киева праворадикалы напали на сторонников анархиста Боленкова. Инцидент произошел 21 июля на станции метро "Хрещатик", когда проходило заседание суда по делу о депортации анархиста Алексея Боленкова из страны.