Беларусь обвинила Украину в обстреле пограничного пункта: появилась реакция ГПСУ (фото)

Украинские пограничники утверждают, что знак расположен возле канала и мог быть обстрелян лицами, проходящими возле него на лодке.

Пограничный комитет Республики Беларусь сообщил об обстреле своего пограничного знака со стороны территории Украины. Об этом говорится на официальном сайте ведомства.

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Известно, что ЧП произошло еще в субботу, 11 сентября.

Пограничный знак Беларуси был обстрелян на участке Пинского пограничного отряда.

По данным белорусских силовиков, огонь, предварительно, вели из охотничьего ружья.

"Результаты проведенной встречи с украинской стороной показали, что выстрелы производились с территории Украины. Проводится разбирательство", — информирует пресс-служба силового ведомства Беларуси.

[ + – ] Обстрел пограничного знака Беларуси

[ + – ] Обстрел пограничного знака Беларуси

Обстрел пограничного пункта Беларуси — реакция Украины

В ГПСУ отреагировали на обстрел пограничного знака Беларуси и заявили, что уже занимаются поиском причастных к инциденту.

По словам спикера Госпогранслужбы Андрея Демченко, обстрелянный пограничный знак Беларуси обнаружил пограничный наряд Луцкого отряда ГПСУ.

"О данной ситуации сразу было сообщено пограничникам соседней страны и сотрудникам полиции. Характер повреждения свидетельствовал о возможном применении охотничьего ружья. В то же время, характер местности — болотисто-кустарниковая — делает невозможным пешее движение лиц в этой местности и признаков пребывания лиц у пограничного знака не обнаружено", — заявил Демченко в комментарии журналистам.

По его словам, пограничный знак Беларуси расположен возле канала, и к обстрелу могут быть причастны лица, которые проходили по нему на лодке.

Андрей Демченко подчеркнул, что силовики Беларуси не выдвинули никаких претензий в адрес Украины.

Ранее Фокус сообщал, что СБУ нашла на границе с Беларусью оружейный тайник. В ходе учений по поимке диверсантов сотрудники СБУ гранатометы РПГ-26, гранаты и взрывные вещества.

Также Фокус в своей статье разбирался, как живет Беларусь через год после протестов.