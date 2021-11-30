Убийцу фотокорреспондента Розвадовского обвинили в мошенничестве в Одессе на 0,8 млн

Судя по размещенному резюме, Ярослав Полушкин, который уже отбыл наказание за убийство 2011 года, прямо из СИЗО работал в компании с выходом "на международный рынок".

Ярослав Полушкин, убийца фотокорреспондента газеты "2000" Виталия Розвадовского, попался в Одессе на схеме мошенничества. Он "кинул" более 40 человек на 800 тысяч гривен, сообщили пострадавшие "Украинской Службе Информации".

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Полушкин является директором компании "Win-Win", которая устанавливает пластиковые окна. Эта контора заключала договоры и требовала предварительную оплату за услуги. Обещанные работы никто не выполнял.

Позднее выяснилось, что компания создала новый сайт и переехала из Одессы в Киев.

[ + – ] Полушкин был в СИЗО 7 лет Фото: Facebook

Один из пострадавших от схемы по имени Александр рассказал, как заплатил за переустановку окон почти 35,5 тыс. гривен.

"Новые окна обещали доставить через 14 дней, но мы их так и не получили. Мы подали заявление в полицию, но нам сказали, что компанию проверили и в ней не выявили мошеннических действий", — отметил он.

В то же время Полушкин в беседе с журналистами сказал, что на его номер поступает большое количество звонков с претензиями и угрозами.

"Не понимаю, какое отношение к данной ситуации я имею. У нас есть ФОП и директор для таких вопросов", — ответил он.

Резюме Полушкина

Совладелица бара "Лысая гора" Олеся Остафиева обратила внимание на резюме Полушкина на сайте Work.ua, где он представился руководителем отдела продаж и ищет зарплату в размере 20 тыс. гривен.

[ + – ] Полушкин искал работу на 20 тысяч гривен Фото: work.ua

В указанной информации с мая 2013 по январь 2019 Полушкин работал менеджером и выводил на международный рынок киевское НИИ (направление – базальтовое волокно).

"Выходил на международный рынок он прямо из СИЗО, где провел 7 лет — с 29 ноября 2011 года до 29 ноября 2018 года — за спланированное убийство, лично он нанес 19 ножевых ранений в лицо и шею, кроме себя нанял еще трех человек для инсценировки нападения", – подчеркнула Остафиева.

Апелляционный суд Киева освободил Полушкина 28 ноября 2018 года по "закону Савченко".

"Вышло сокращение срока, так как ему давали 13,5 и 14 лет. А "по закону Савченко" выходит, что 7 лет и его выпустили, потому что истек срок. Адвокаты нам сообщили, что сами этого не ожидали, и мы тоже. Это большая угроза для общественности, потому что такие люди опасны", – говорила сестра Розвадовского Дарья.

Убийство Розвадовского

На фотографа Виталия Розвадовского напали 28 ноября 2011 года. В подъезде дома на Харьковском шоссе ему нанесли 30 ударов ножом в область головы и шеи. От потери крови фотограф умер ночью 29 ноября.

[ + – ] Виталий Розвадовский

Ранее Фокус писал, что полиция установила четверых подозреваемых в убийстве Розвадовского, из которых трое – бойцы самбо. Преступление готовили два месяца.

Также мы писали, что фотографа могли убить из-за 20 тыс. гривен, которые он должен был заплатить за телефоны iPhone.