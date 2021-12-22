Заокеанские каникулы. Как не дать пандемии испортить поездку в США

Постковидная реальность формирует у современных людей новые привычки. Типичный пример — регулярно проверять, не изменился ли режим обязательных карантинных мер в других странах. Что касается Соединенных Штатов, там правила въезда этой осенью изменялись несколько раз.

В первую очередь мы смотрим, нет ли каких-то новых условий въезда. В 2021 году желание съездить куда-нибудь в отпуск зачастую возникает не потому, что там проводят интересный туристический фестиваль или снижают цены в курортных отелях, а потому, что такая поездка стала возможной ввиду ослабления противоэпидемических ограничений.

Читайте лучшие материалы раздела на странице "Фокус. Стиль жизни" в Facebook Подписаться

Коронавирус и правила въезда в США: новые ограничения

25 октября появилось новое требование — обязательная полная вакцинация для всех визитеров старше 18 лет. 8 ноября сняли запрет на въезд для тех, кто недавно бывал в какой-нибудь из стран "красного списка" [перечень, утвержденный правительством США, в который входили 26 государств Шенгенской зоны, а также Великобритания, Ирландия, Китай, Индия, Иран, Бразилия и ЮАР]. Для тех, кому хочется провести зимние каникулы в США, отмена "красного списка" — хорошая новость, даже если сами они в эти страны не ездили. Количество рейсов из Европы значительно возросло с момента открытия границ с США.

В центре Нью-Йорка на Таймс-Сквер в ночь с 31 декабря на 1 января традиционно проходит одна из самых знаменитых в мире вечеринок

Недавно в американских СМИ появились сообщения о том, что в связи со стремительным распространением омикрон-варианта коронавируса президент Джо Байден предложил сузить тестовое окно для тех, кто приезжает в страну. В предыдущей редакции правила въезда предполагали, что перед посадкой в самолет пассажир, вылетающий в США, должен предъявить справку об отрицательном результате теста на COVID-19, сделанного не ранее чем за трое суток до вылета. Если его маршрут следования в Соединенные Штаты предполагал остановки в других странах продолжительностью более 24 часов, действительными считались результаты теста, сделанного за 72 часа до момента приземления в американском аэро­порту.

Когда новые ограничения вступят в силу, путешественнику потребуется более свежая справка. Максимальный допустимый временной промежуток от момента сбора биологического материала для теста до момента предъявления отрицательного результата при вылете или на въезде составит уже не трое, а всего лишь одни сутки. Это повысит уровень эпидемической безопасности на борту, но существенно усложнит процесс подготовки к путешествию. А заодно увеличит спрос на услуги лабораторий, которые могут гарантировать срочную выдачу результатов ПЦР в течение шести часов после тестирования, а также готовы работать в неурочные часы и выходные дни.

Американские каникулы и местные особенности

Еще один важный нюанс, о котором должны помнить наши соотечественники, планирующие каникулы в США: степень жесткости антиковидных ограничений может меняться в зависимости от того, в какую часть страны вы направляетесь. Правила, которые мы перечислили, установлены федеральным законодательством. Кроме него существуют законы штатов, они могут предписывать более или менее строгие карантинные меры. Разница обусловлена не только эпидемическими, но и политическими причинами.

[ + – ] В отпуск. Путешествия возможны и в условиях пандемии, главное своевременно к ним подготовиться

В США Республиканская партия ратует за смягчение правил, Демократическая — за ужесточение. Это касается не только въезда, но и условий доступа в общественные места, размещения в гостиницах, возможности посещения развлекательных мероприятий. Согласитесь, обидно было бы приехать в Нью-Йорк на Новый год и не иметь возможности посетить ни одну из грандиозных вечеринок, которые проводят там в праздничный период. Потому, собираясь в поездку, стоит зайти на сайт штата и уточнить локальные ограничения. Для тех из наших читателей, кого все это не испугает, Фокус подготовил краткий обзор самых заманчивых вариантов празднования Нового года в Соединенных Штатах.

Рождество в США: Нью-Йорк

Сюда стоит приехать в конце декабря, чтобы саму новогоднюю ночь провести уже в Нью-Йорке. В центре на Таймс-Сквер в ночь с 31 декабря на 1 января традиционно проходит одна из самых знаменитых в мире вечеринок. Для представителей американского шоу-бизнеса выступление на этом мероприятии считается знаковым моментом, на эту сцену приглашают только тех, кто в уходящем году находился на пике популярности. В целом программа рассчитана на пять часов, но самой важной считается та ее часть, которая приходится на время между 23:00 и 1:00. Ровно в полночь все гости наблюдают торжественный спуск огромного "шара времени", установленного на здании Уан-Таймс-Сквер, символизирующего окончание предыдущего года и начало нового.

Если хочется тепла и солнца, лучше ехать в Майами. Там в январе бывает вполне пляжная погода

Эта традиция существует с 1907 года. Первый шар весил 317 кг и был 1,5 м в диаметре. Состоял он из металлических и деревянных конструкций, светился изнутри благодаря десяткам ламп накаливания. В начале ХХ века это выглядело грандиозно, но по сравнению с современным "шаром времени" его исторический прообраз кажется малышом. Шар текущего года весит более 5 т, его диаметр превышает 3,6 м. Сделан он из светодиодов и кристаллических панелей.

Минимальная стоимость билета на Таймс-Сквер в новогоднюю ночь — $180. Обязательное условие доступа для взрослых — наличие двух прививок от COVID-19, для детей — сопровождение привитого взрослого. Исключение составляют люди, которым нельзя вакцинироваться от коронавируса по медицинским причинам. Им потребуется справка о негативном результате ПЦР-теста, сделанном за трое суток до мероприятия.

Важно

Холод — не повод. Насморчатки, надувные санки, снежный бластер и прочие зимние радости

Те же условия доступа будут действовать для других, не таких раскрученных, но не менее впечатляющих вечеринок, запланированных в Нью-Йорке на эту ночь. Любителям солидных ивентов, рассчитанных на вип-аудиторию, понравится встреча Нового года в зале Capitale в Маленькой Италии. Хипстерам придется по душе "антибал" в Уильямсбурге, в заведении под названием 74Wythe. Нью-йоркский бар Bathtub Gin планирует новогоднюю ночь в стиле ретро, а Block Party на Бликер-стрит — в стиле диско. На каждой из этих вечеринок будут выступать знаменитые музыканты.

Новый год в Майами

Есть у празднования Нового года в центре "Большого яблока" один существенный минус — зимы в Нью-Йорке довольно суровые. Холод и высокий уровень влажности — не самое приятное сочетание. Если хочется тепла и солнца, лучше ехать в Майами. Там в январе бывает вполне пляжная погода, средняя температура воды в зоне купания +24°С. К слову, интересные вечеринки здесь тоже намечаются.

Количество рейсов из Европы значительно возросло с момента открытия границ с США

Значительная часть местного бомонда в новогоднюю ночь собирается в заведении Marion на костюмированный бал. В этом году тема праздника — легендарный фильм "Касабланка" с Хамфри Богартом и Ингрид Бергман. Декор зала, костюмы участников и концертная программа будут имитировать Rick’s Café — вымышленное место, которым управлял главный герой фильма.

Любителям современного гламура больше понравится новогоднее шоу в Fontainbleau. С программой тут все просто: в первой части концерт поп-исполнителей, во второй — дискотека. Тем, кому важно после праздника украсить свои социальные сети максимально эффектными фотографиями, лучше пойти в ресторан Watr, который устраивает празднование на крыше с магнетически красивой панорамой, или в Space Park, где пройдут шоу огней и дискотека под открытым небом.

Новогодняя ночь в Лас-Вегасе

Справедливости ради признаем, что лучшие в Америке шоу огней устраивают не в Майами, а в Лас-Вегасе. Самое масштабное из них проходит каждую новогоднюю ночь на открытой площадке отеля Plaza. На саму площадку зрителей не допускают из соображений безопасности, во время представления там могут находиться только пиротехники. Для зрителей оборудованы специальные просмотровые зоны. Места в таких зонах нужно бронировать заранее. Впрочем, опыт прошлых лет показывает, что при желании некоторые фрагменты шоу можно увидеть и без специального билета, если вовремя оказаться возле отеля.

[ + – ] Масштабное шоу проходит каждую новогоднюю ночь на открытой площадке отеля Plaza Фото: pexels.com

А вот новогоднюю "Мистерию" цирка Du Soleil, которую тоже показывают в Лас-Вегасе бесплатно, к сожалению, никак не посмотришь. Минимальная цена билета: $81 при раннем бронировании и $115 — накануне представления. Даже если вы видели выступления этого цирка в других городах и имеете представление о мастерстве акробатов Du Soleil, шоу в Лас-Вегасе вас удивит. Здесь представления проходят в залах специальной конструкции, которые невозможно транспортировать и крайне сложно воссоздать во время гастролей. Потому многие спецэффекты цирка доступны только в Вегасе.

Важно

Гаджеты под елку. Топ-10 подарков на Новый год для всей семьи

Еще одно знаковое для Лас-Вегаса шоу — Extravaganza — понравится любителям экстрима и эротизма. Детей на это представление лучше не водить. Помимо акробатов в программе Extravaganza есть экзотические танцовщицы и стендап-комики. Кульминацией шоу традиционно считается выступление мотоциклистов, показывающих трюки под куполом.

Любителям классики больше понравится коктейльная новогодняя вечеринка в казино "Венеция". В помещении под искусственным небом в декорациях, довольно точно имитирующих венецианские каналы и площади, будут выступать самые настоящие оперные певцы. Там же можно будет поплавать на гондоле.

Тем, кому хочется потанцевать, лучше встречать Новый год в отеле Virgin. Там в эту ночь будет полноценная дискотека с раскрученными диджеями и живыми выступлениями популярных RnB-исполнителей.