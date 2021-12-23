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ЗАОКЕАНСКИЕ КАНИКУЛЫ

Как не дать пандемии
испортить поездку в США
ЗАОКЕАНСКИЕ КАНИКУЛЫ
Как не дать пандемии
испортить поездку в США
ЗАОКЕАНСКИЕ КАНИКУЛЫ
Как не дать пандемии
испортить поездку в США
Постковидная реальность формирует у современных людей новые привычки. Типичный пример — регулярно проверять, не изменился ли режим обязательных карантинных мер в других странах. В первую очередь мы смотрим, нет ли каких-то новых условий въезда. В 2021 году желание съездить куда-нибудь в отпуск зачастую возникает не потому, что там проводят интересный туристический фестиваль или снижают цены в курортных отелях, а потому что такая поездка в принципе стала возможной ввиду ослабления противоэпидемических ограничений. Что касается Соединённых Штатов, там правила въезда этой осенью изменялись несколько раз.
Постковидная реальность формирует у современных людей новые привычки. Типичный пример — регулярно проверять, не изменился ли режим обязательных карантинных мер в других странах. В первую очередь мы смотрим, нет ли каких-то новых условий въезда. В 2021 году желание съездить куда-нибудь в отпуск зачастую возникает не потому, что там проводят интересный туристический фестиваль или снижают цены в курортных отелях, а потому что такая поездка в принципе стала возможной ввиду ослабления противоэпидемических ограничений. Что касается Соединённых Штатов, там правила въезда этой осенью изменялись несколько раз.
НОВЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ
НОВЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ
25 октября появилось новое требование — обязательная полная вакцинация для всех визитёров старше 18 лет. 8 ноября сняли запрет на въезд для тех, кто недавно бывал в какой-нибудь из стран "красного списка" [перечень, утверждённый правительством США, в который входили 26 государств Шенгенской зоны, а также Великобритания, Ирландия, Китай, Индия, Иран, Бразилия и ЮАР]. Для тех, кому хочется провести зимние каникулы в США, отмена "красного списка" — хорошая новость, даже если сами они в эти страны не ездили. Количество рейсов из Европы значительно возросло с момента открытия границ с США.

Недавно в американских СМИ появились сообщения о том, что в связи со стремительным распространением омикрон-варианта коронавируса президент Джо Байден предложил сузить тестовое окно для тех, кто приезжает в страну. В предыдущей редакции правила въезда предполагали, что перед посадкой в самолёт пассажир, вылетающий в США, должен предъявить справку об отрицательном результате теста на COVID-19, сделанного не ранее чем за трое суток до вылета. Если его маршрут следования в Соединённые Штаты предполагал остановки в других странах продолжительностью более 24 часов, действительными считались результаты теста, сделанного за 72 часа до момента приземления в американском аэропорту.

Когда новые ограничения вступят в силу, путешественнику потребуется более свежая справка. Максимальный допустимый временной промежуток от момента сбора биологического материала для теста до момента предъявления отрицательного результата при вылете или на въезде составит уже не трое, а всего лишь одни сутки. Это повысит уровень эпидемической безопасности на борту, но существенно усложнит процесс подготовки к путешествию. А заодно увеличит спрос на услуги лабораторий, которые могут гарантировать срочную выдачу результатов ПЦР в течение шести часов после тестирования, а также готовы работать в неурочные часы и выходные дни.
МЕСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ
МЕСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ
Ещё один важный нюанс, о котором должны помнить наши соотечественники, планирующие каникулы в США, — степень жёсткости антиковидных ограничений может меняться в зависимости от того, в какую часть страны вы направляетесь. Правила, которые мы перечислили, установлены федеральным законодательством. Кроме него существуют законы штатов, они могут предписывать более или менее строгие карантинные меры. Разница обусловлена не только эпидемическими, но и политическими причинами.

В США республиканская партия ратует за смягчение правил, демократическая — за ужесточение. Это касается не только въезда, но и условий доступа в общественные места, размещения в гостиницах, возможности посещения развлекательных мероприятий. Согласитесь, обидно было бы приехать в Нью-Йорк на Новый год и не иметь возможности посетить ни одну из грандиозных вечеринок, которые проводят там в праздничный период. Потому, собираясь в поездку, стоит зайти на сайт штата и уточнить локальные ограничения. Для тех из наших читателей, кого всё это не испугает, Фокус подготовил краткий обзор самых заманчивых вариантов празднования Нового года в Соединённых Штатах.
Аэропорт Схипхол, Амстердам
Dreamliner 787-900
Соблюдение карантинных мер в связи с COVID-19 в аэропорту Схипхол, Амстердам
Кабина экономического класса самолета Боинг-777
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Right
Аэропорт Схипхол, Амстердам
Вид из иллюминатора
Персонал KLM с пассажирами
Кабина экономического класса самолета Боинг-777
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Right
Шпаргалка для пассажира
О чём нужно помнить, собираясь в путешествие, –
советы от авиакомпании KLM
Шпаргалка для пассажира
О чём нужно помнить, собираясь в путешествие, – советы от авиакомпании KLM
1
Покупая билет, убедитесь, что выбранная авиакомпания придерживается достаточно строгих санитарно-гигиенических правил для обеспечения безопасности пассажиров во время пандемии. Все контактные поверхности в салоне следует дезинфицировать после каждого полёта, воздух внутри самолёта должен постоянно обновляться и т. д. К примеру, самолёты KLM оборудованы системой фильтрации воздуха (НЕРА), которая нейтрализует 99,99% известных вирусов и бактерий, в том числе коронавирусы.
2
В период пандемии правила въезда в страну назначения могут измениться в любой момент, неожиданные отмены уже спланированных поездок стали обычным делом. Покупая билет, выясните условия возврата средств на случай, если полёт придётся отменить или перенести. Чтобы билеты не пропали, стоит выбирать авиакомпанию, предлагающую гибкие условия бронирования. Например, пассажиры рейсов KLM приобретают эту возможность вместе с билетом. Путешественники, купившие авиабилеты до 31 января 2022 года включительно и вылетающие до 30 июня 2022 года включительно, могут изменить даты и маршрут поездки без взимания платы за внесённые изменения вплоть до вылета. А если вы решили отложить поездку, даже невозвратные билеты можно обменять на ваучер для будущих путешествий.
3
Нелишним будет непосредственно перед вылетом уточнить, не изменила ли страна назначения правила въезда, с тех пор как вы приобрели билет. Получить самую свежую информацию на этот счёт можно на сайте TravelDoc. Кроме того, существуют онлайн-сервисы, позволяющие убедиться в правильности оформления документов, которые вы подготовили для поездки. Для пассажиров рейсов KLM есть сервис Upload @ Home.
4
Находясь в аэропорту, обращайте внимание на разметку на полу, её нанесли, чтобы упростить соблюдение социальной дистанции. Общайтесь с сотрудниками аэропорта и авиакомпаний через прозрачные экраны.
5
Не бойтесь пользоваться стойками и киосками самообслуживания в аэропорту. Их регулярно моют и дезинфицируют.
6
Если во время полёта у вас или у пассажиров, сидящих неподалёку, неожиданно проявятся симптомы коронавируса, об этом следует сообщить борт-проводнику. В самолётах KLM для таких случаев есть специальные коронакомплекты.
НЬЮ-ЙОРК
НЬЮ-ЙОРК
Сюда стоит приехать в конце декабря, чтобы саму новогоднюю ночь провести уже в Нью-Йорке. В центре на Таймс-Сквер в ночь с 31 декабря на 1 января традиционно проходит одна из самых знаменитых в мире вечеринок. Для представителей американского шоу-бизнеса выступление на этом мероприятии считается знаковым моментом, на эту сцену приглашают только тех, кто в уходящем году находился на пике популярности. В целом программа рассчитана на пять часов, но самой важной считается та её часть, которая приходится на время между 23:00 и 1:00. Ровно в полночь все гости наблюдают торжественный спуск огромного «шара времени», установленного на здании Уан-Таймс-Сквер, символизирующего окончание предыдущего года и начало нового.

Эта традиция существует с 1907 года. Первый шар весил 317 кг и был 1,5 м в диаметре. Состоял он из металлических и деревянных конструкций, светился изнутри благодаря десяткам ламп накаливания. В начале ХХ века это выглядело грандиозно, но по сравнению с современным «шаром времени» его исторический прообраз кажется малышом. Шар текущего года весит более 5 т, его диаметр превышает 3,6 м. Сделан он из светодиодов и кристаллических панелей.

Минимальная стоимость билета на Таймс-Сквер в новогоднюю ночь $180. Обязательное условие доступа для взрослых — наличие двух прививок от COVID-19, для детей — сопровождение привитого взрослого. Исключение составляют люди, которым нельзя вакцинироваться от коронавируса по медицинским причинам. Им потребуется справка о негативном результате ПЦР-теста, сделанном за трое суток до мероприятия.

Те же условия доступа будут действовать для других, не таких раскрученных, но не менее впечатляющих вечеринок, запланированных в Нью-Йорке на эту ночь. Любителям солидных ивентов, рассчитанных на вип-аудиторию, понравится встреча Нового года в зале Capitale в Маленькой Италии. Хипстерам придётся по душе "антибал" в Уильямсбурге, в заведении под названием 74Wythe. Нью-Йоркский бар Bathtub Gin планирует новогоднюю ночь в стиле ретро, а Block Party на Бликер-стрит — в стиле диско. На каждой из этих вечеринок будут выступать знаменитые музыканты.

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МАЙАМИ
МАЙАМИ
Есть у празднования Нового года в центре "Большого яблока" один существенный минус — зимы в Нью-Йорке довольно суровые. Холод и высокий уровень влажности — не самое приятное сочетание. Если хочется тепла и солнца, лучше ехать в Майами. Там в январе бывает вполне пляжная погода, средняя температура воды в зоне купания +24°С. К слову, интересные вечеринки здесь тоже намечаются.

Значительная часть местного бомонда в новогоднюю ночь собирается в заведении Marion на костюмированный бал. В этом году тема праздника — легендарный фильм "Касабланка" с Хамфри Богартом и Ингрид Бергман. Декор зала, костюмы участников и концертная программа будут имитировать Rick's Café — вымышленное место, которым управлял главный герой фильма.

Любителям современного гламура больше понравится новогоднее шоу в Fontainbleau. С программой тут всё просто: в первой части концерт поп-исполнителей, во второй — дискотека. Тем, кому важно после праздника украсить свои социальные сети максимально эффектными фотографиями, лучше пойти в ресторан Watr, который устраивает празднование на крыше с магнетически красивой панорамой, или в Space Park, где пройдёт шоу огней и дискотека под открытым небом.

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ЛАС-ВЕГАС
ЛАС-ВЕГАС
Справедливости ради признаем, что лучшие в Америке шоу огней устраивают не в Майами, а в Лас-Вегасе. Самое масштабное из них проходит каждую новогоднюю ночь на открытой площадке отеля Plaza. На саму эту площадку зрителей не допускают из соображений безопасности, во время представления там могут находиться только пиротехники. Для зрителей оборудованы специальные просмотровые зоны. Места в таких зонах нужно бронировать заранее. Впрочем, опыт прошлых лет показывает, что при желании некоторые фрагменты шоу можно увидеть и без специального билета, если вовремя оказаться возле отеля. А вот новогоднюю "Мистерию" цирка Du Soleil, которую тоже показывают в Лас-Вегасе, бесплатно, к сожалению, никак не посмотришь. Минимальная цена билета $81 при раннем бронировании и $115 — накануне представления. Даже если вы видели выступления этого цирка в других городах и имеете представление о мастерстве акробатов Du Soleil, шоу в Лас-Вегасе вас удивит. Здесь представления проходят в залах специальной конструкции, которые невозможно транспортировать и крайне сложно воссоздать во время гастролей. Потому многие спецэффекты цирка доступны только в Вегасе.

Ещё одно знаковое для Лас-Вегаса шоу — Extravaganza — понравится любителям экстрима и эротизма. Детей на это представление лучше не водить. Помимо акробатов в программе Extravaganza есть экзотические танцовщицы и стендап-комики. Кульминацией шоу традиционно считается выступление мотоциклистов, показывающих трюки под куполом.

Любителям классики больше понравится коктейльная новогодняя вечеринка в казино "Венеция". В помещении под искусственным небом в декорациях, довольно точно имитирующих венецианские каналы и площади, будут выступать самые настоящие оперные певцы. Там же можно будет поплавать на гондоле.

Тем, кому хочется потанцевать, лучше встречать Новый год в отеле Virgin. Там в эту ночь будет полноценная дискотека с раскрученными диджеями и живыми выступлениями популярных RnB-исполнителей.

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Мария Бондарь