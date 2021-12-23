Сюда стоит приехать в конце декабря, чтобы саму новогоднюю ночь провести уже в Нью-Йорке. В центре на Таймс-Сквер в ночь с 31 декабря на 1 января традиционно проходит одна из самых знаменитых в мире вечеринок. Для представителей американского шоу-бизнеса выступление на этом мероприятии считается знаковым моментом, на эту сцену приглашают только тех, кто в уходящем году находился на пике популярности. В целом программа рассчитана на пять часов, но самой важной считается та её часть, которая приходится на время между 23:00 и 1:00. Ровно в полночь все гости наблюдают торжественный спуск огромного «шара времени», установленного на здании Уан-Таймс-Сквер, символизирующего окончание предыдущего года и начало нового.Эта традиция существует с 1907 года. Первый шар весил 317 кг и был 1,5 м в диаметре. Состоял он из металлических и деревянных конструкций, светился изнутри благодаря десяткам ламп накаливания. В начале ХХ века это выглядело грандиозно, но по сравнению с современным «шаром времени» его исторический прообраз кажется малышом. Шар текущего года весит более 5 т, его диаметр превышает 3,6 м. Сделан он из светодиодов и кристаллических панелей.Минимальная стоимость билета на Таймс-Сквер в новогоднюю ночь $180. Обязательное условие доступа для взрослых — наличие двух прививок от COVID-19, для детей — сопровождение привитого взрослого. Исключение составляют люди, которым нельзя вакцинироваться от коронавируса по медицинским причинам. Им потребуется справка о негативном результате ПЦР-теста, сделанном за трое суток до мероприятия.Те же условия доступа будут действовать для других, не таких раскрученных, но не менее впечатляющих вечеринок, запланированных в Нью-Йорке на эту ночь. Любителям солидных ивентов, рассчитанных на вип-аудиторию, понравится встреча Нового года в зале Capitale в Маленькой Италии. Хипстерам придётся по душе "антибал" в Уильямсбурге, в заведении под названием 74Wythe. Нью-Йоркский бар Bathtub Gin планирует новогоднюю ночь в стиле ретро, а Block Party на Бликер-стрит — в стиле диско. На каждой из этих вечеринок будут выступать знаменитые музыканты.