Компания "ГлобалМани" проиграла в Хозсуде Киева иск против АМКУ по делу о штрафных санкциях относительно "Айбокс Банка", - адвокат

Хозяйственный суд города Киева сегодня, 7 февраля, принял решение отказать в удовлетворении исковых требований ООО "ГлобалМани" (GlobalMoney, Global24) о признании незаконным и необоснованным решения Северного межобластного территориального отделения Антимонопольного комитета Украины (АМКУ), принятого в отношении АО "Айбокс Банк" (IBOX BANK). Об этом сообщил адвокат Сергей Суходольский, представляющий в суде интересы АО "Айбокс Банк", передают "Деньги.ua".

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По словам адвоката, ООО "ГлобалМани" в судебном иске по делу № 910/11721/21 указывало на то, что региональное подразделение АМКУ в своем решении якобы допустило необоснованнуюлояльность по отношению к АО "Айбокс Банк" (IBOX BANK), а также нарушило принцип пропорциональности и не выполнило нормы действующего антимонопольного законодательства в том, что не наложило на банковское учреждение штрафные санкции на сумму свыше 4 млн. грн. за якобы нарушение антимонопольного законодательства.

"Суд, детально разобравшись в обстоятельствах дела, приняв во внимание доводы банка и Антимонопольного комитета, обоснованно пришел к выводу о безосновательности исковых требований ООО "ГлобалМани" и отказал в их удовлетворении", — сообщил Сергей Суходольский.