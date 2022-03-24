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Украина Российско-украинская война

Территориальная оборона убивает украинских военных, принимая их за ДРГ РФ, — Бондарь

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Фото: "Голос Украины" | Бойцы ТрО убивают украинских военных в Киеве, - Бондарь

Член праворадикальной организации "Основы будущего" обвинил бойцов ТрО в гибели множества украинских военнослужащих в Киеве.

Член праворадикальной организации "Основа будущего" (бывш. C14), которую издание hromadske оценивает как неонацистскую, руководитель одного из подразделений "Муниципальной варты" в Киеве, бывший доброволец батальона "Гарпун" Сергей Бондарь сообщил, что, по его информации, бойцы территориальной обороны "постоянно убивают" украинских военнослужащих, принимая их за членов диверсионно-разведывательных групп РФ. Об этом он написал в своем Facebook в среду, 23 марта.

"Тероборона уничтожила миллион ДРГ!!! Это галимый пиз*еж. Остановитесь. Вы постоянно убиваете своих", — написал Бондарь.

Автор публикации также указал, что вчера, 23 марта, бойцы теробороны напали на украинских военнослужащих. При этом Бондарь подчеркнул, что силы ТрО неоднократно расстреливают разведчиков, гражданских, а также угрожают оружием солдатам и офицерам.

Член "Основы будущего" также утверждает, что бойцы территориальной обороны убили Руслана Сергияна, представителя добровольческого батальона ОУН, а прапорщика ВСУ, который передвигался по Киеву на грузовике "Урал" "сожгли живьем" на Интернациональной площади (площади Валерия Марченко) в столице.

В том числе, по информации Бондаря, есть жертвы и среди самих представителей территориальной обороны в результате огня по своим. Отметим, что источники Фокуса из зоны ООС также сообщали о случаях дружественного огня со стороны ТрО после начала боевых действий.

"ДРГ в Василькове, 14 трупов" – свои своих. "Всю ночь бой на Берестейской" – свои своих. "ДРГ захватило одну из райадминистраций Киева" – бой теробороны со спецназом, пулеметы и гранатометы, трупы и раненые с обеих сторон. Завалили одного из начальников СБУ по вашей тупорылой наводке. С 72йки (72-ой отдельной механизированной бригады ВСУ — ред.) накрошили кучу народа. Несколько групп полков спецназа не легли от врагов, но попали под расстрел перепуганной "теробороной". Расстреляли три скорых помощи, счастье, что врачи выжили. Не всем так повезло…", — написал Бондарь.

Помимо этого автор поста сообщил, что бойцы ТрО неоднократно сбивали украинские вертолеты и беспилотники.

Бондарь обратился к Министерству обороны Украины с просьбой сократить численность блокпостов и "забрать оружие у безумцев, которые не знают, где предохранитель".

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Пост Сергея Бондаря

К своему посту Бондарь прикрепил скриншот публикации Киевской городской военной администрации (КГВА), посвященной поимке на одном из блокпостов Голосеевского района Киева диверсантов, которые не имели при себе документов, путались в именах и хранили список с заданием, а также телефон с российской сим-картой, по которому "постоянно общались с российскими агентами".

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Пост КГВА

Отметим, что ранее организацию С14 связывали со Службой безопасности Украины. По данным активиста Дмитрия Резниченко, руководитель формирования, которое было впоследствии переименовано в "Основа будущего", Евгений Карась, является агентом украинской спецслужбы. В частности, Резниченко в 2017 году утверждал, что 18 февраля 2014 года, когда Карась отдал своим подопечным приказ покинуть Майдан, чтобы скрыться в посольстве Канады, ему позвонили сотрудники СБУ.

Сам Карась эту информацию опроверг, заявив, что сотрудничество со спецслужбой происходит только во время борьбы с пророссийскими боевиками. Уже в 2019 году о сотрудничестве СБУ и С14 заявил тогдашний министр внутренних дел Арсен Аваков, а также бывший сотрудник Службы безопасности Иван Ступак.

Напомним, по состоянию на 6 марта за 10 дней полномасштабной войны РФ против Украины в ряды ТрО вступили 100 тысяч человек.

Ранее Фокус писал о том, в пятницу, 4 марта, СБУ убила банкира Дениса Киреева при задержании по подозрению в государственной измене в пользу РФ. На следующий день Главное управление разведки Минобороны Украины сообщило, что Киреев был их сотрудником и выполнял специальное задание.