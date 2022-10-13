"Суд покажет, что все дело о коррупции в Киевсовете - попытка политической расправы", — Трубицын

Депутат от "Слуги народа" заявил, что НАБУ открыло дело о взяточничестве против него по заказу его коллег из Киевсовета.

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Депутат Киевсовета от партии "Слуга народа" Владислав Трубицын считает обвинения НАБУ в свой адрес "попыткой его заткнуть по заявке отдельных депутатов Киевсовета" и убежден, что теперь, когда дело передали в суд, "весь фарс происходящего" станет публичным. Об этом Владислав Трубицын написал на своей странице в "Фейсбуке", комментируя информацию о передаче производства в суд, передают "Украинские новости".

"Давно не сообщал новостей по так называемому делу НАБУ, а по сути – о попытке псевдоантикоррупционеров "заткнуть" и "сбить" неугодного им Трубицына по заявке отдельных депутатов Киевсовета. Поэтому еще тогда, 9 февраля, мне вынесли много приговоров без следствия и суда, тиражируя сотни сообщений в социальных сетях и новостях: убегал, скрывался, прятался и что-то получил. И все оказалось фейком. Сейчас история продолжается и происходят новые попытки выносить приговоры", — написал депутат.

Также он подчеркнул, что "уже закончилось следствие и рассмотрение подозрения, а это только предположение, а не начало привлечения к уголовной ответственности. Вину, как и наличие доказательств, установит суд во время судебного разбирательства".

"По своей наивности я неоднократно просил ВАКС, чтобы слушания на досудебном следствии были публичными с доступом журналистов и прямыми трансляциями. Но суд неоднократно отказывал в открытости, а мне очень хотелось, чтобы все посмотрели на этот процесс, который Кафке и не снился. Но и это прошло. Наконец дело с досудебного следствия передали на следствие судебное. И весь фарс происходящего вскоре будет доступен для онлайн-просмотра. Я по-прежнему уверен, что это дело является политической расправой", — подытожил Владислав Трубицын.

Напомним, Трубицын был задержан 9 февраля этого года детективами НАБУ. Ему было вручено подозрение в получении неправомерной выгоды. Сначала сообщалось, что Трубицын убегал от детективов и прятался, но глава НАБУ Артем Сытник на пресс-конференции эту информацию опроверг, заявив, что Трубицын сразу согласился сотрудничать со следствием и предоставил детективам все, что они требовали. 11 февраля суд назначил Трубицину залог в размере 14,88 млн. грн.

Впрочем, как передают "Українські новини", в ходе предварительного судебного разбирательства выяснилось, что все доказательства НАБУ построены на показаниях агента Максименко, который является зависимым от НАБУ лицом, поскольку сам был разоблачен НАБУ в коррупции, и которому грозит до 12 лет лишения свободы.