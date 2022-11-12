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Украина Художники, артисты, музыканты на войне и о войне

Во Львове прошел благотворительный вечер-аукцион в поддержку ВСУ, – Владислав Трубицын

Владислав Трубицын
Владислав Трубицын: "Каждый купленный лот – это чья-то спасенная жизнь на "нуле" и помощь детям в Луганской области"

Во Львове в поддержку Вооруженных Сил Украины прошел благотворительный вечер-аукцион "Победа начинается с тебя".

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Мероприятие состоялось при поддержке главы Львовщины Максима Козицкого, городского головы Львова Андрея Садового и мецената Григория Козловского, организатором выступили БФ "Рідна Оболонь", соучредителями которого являются Владислав Трубицын и Кирилл Фесик, БО "Благотворительный Фонд "Княжа Україна", БФ "Культурные инновации".

Об этом на своей странице в "Фейсбуке" рассказал депутат Киевского городского совета от "Слуги народа" Владислав Трубицын.

По его словам, это уже третий по счету Благотворительный вечер-аукцион "Победа начинается с тебя" в поддержку Вооруженных Сил Украины, который показал, что важна помощь каждого, ведь все средства, собранные с аукциона, будут потрачены на нужды славных воинов, защищающих нашу родную землю, приближая день Победы. Также часть собранных средств будет направлена на помощь детям, получающим музыкальное образование несмотря на войну и трудности.

Победа начинается с тебя: благотворительный аукцион прошел во Львове Fullscreen
Победа начинается с тебя: благотворительный аукцион прошел во Львове
Победа начинается с тебя: благотворительный аукцион прошел во Львове Fullscreen
Победа начинается с тебя: благотворительный аукцион прошел во Львове
Победа начинается с тебя: благотворительный аукцион прошел во Львове Fullscreen
Победа начинается с тебя: благотворительный аукцион прошел во Львове
Победа начинается с тебя: благотворительный аукцион прошел во Львове Fullscreen
Победа начинается с тебя: благотворительный аукцион прошел во Львове
Победа начинается с тебя: благотворительный аукцион прошел во Львове Fullscreen
Победа начинается с тебя: благотворительный аукцион прошел во Львове
Победа начинается с тебя: благотворительный аукцион прошел во Львове Fullscreen
Победа начинается с тебя: благотворительный аукцион прошел во Львове
Победа начинается с тебя: благотворительный аукцион прошел во Львове
Победа начинается с тебя: благотворительный аукцион прошел во Львове
Победа начинается с тебя: благотворительный аукцион прошел во Львове
Победа начинается с тебя: благотворительный аукцион прошел во Львове
Победа начинается с тебя: благотворительный аукцион прошел во Львове
Победа начинается с тебя: благотворительный аукцион прошел во Львове

"Каждый купленный лот – это чья-то спасенная жизнь на "нуле" и помощь детям в Луганской области. Среди более 100 уникальных лотов – икон, Библий, часов, картин, коллекционных монет, шпаг и даже зажигалок с подписью Главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного и начальника ГУР МО Украины Кирилла Буданова – почти 90 были проданы! Самым же дорогим лотом стало уникальное львовское напрестольное Евангелие. Эта святая книга, которой больше 130 лет, была приобретена за 400 тысяч гривен", – написал Владислав Трубицын.

Он добавил, что аукцион стартовал с продажи уникального лота — украинского и загранпаспорта Митрополита Андрея Шептицкого. Их приобрела община Львова. И по словам городского головы Львова Андрея Садового, в дальнейшем будет создан Музей имени Андрея Шептицкого и его паспорта будут украшать вход в музей.

Самым дорогим лотом стало уникальное львовское напрестольное Евангелие. Книга, которой больше 130 лет, была приобретена за 400 тысяч гривен Fullscreen
Самым дорогим лотом стало уникальное львовское напрестольное Евангелие. Книга, которой больше 130 лет, была приобретена за 400 тысяч гривен

"Безграничная благодарность и уважение всем гостям вечера-аукциона, которые искренними поступками доказывают свою поддержку Украины. Украинцы – сверхмощная и несокрушимая нация! Наша сила и сплоченность поражает мир. Каждый на своем фронте, как может, ежедневно и без устали работает на поддержку армии и оборону государства. Итак, продолжаем делать все возможное, чтобы мы вместе выстояли в этой войне за нашу свободу, за нашу Независимость. За то, чтобы Украина жила! Верим в Вооруженные Силы Украины, ведь только объединив общие усилия, мы обязательно достигнем главной цели – Победы над врагом", – резюмировал Владислав Трубицын.

Напомним, летом в Киеве на станции метро "Майдан Незалежности" состоялся первый по счету благотворительный вечер-аукцион "Победа начинается с тебя". Тогда в поддержку Вооруженных сил Украины было собрано около 4 млн. грн. В октябре второй по счету вечер-аукцион прошел в Полтаве, где было собрано около 3 млн. грн. Все средства организаторы аукционов направили на нужды защитников Украины.

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