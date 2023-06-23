"Уже ничего не поможет". В киевских аптеках дефицит йода после предупреждения о теракте на ЗАЭС

После предупреждения Владимира Зеленского о возможном теракте Российской Федерации на ЗАЭС, СМИ стали сообщать о дефиците препаратов йода в киевских аптеках. Фокус пообщался с фармацевтами и узнал о ситуации в столице Украины.

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22 июня президент Владимир Зеленский в экстренном утреннем обращении сообщил, что Российская Федерация готовит теракт на территории Запорожской атомной электростанции. Позже глава государства рассказал, что Украина провела брифинг для стран-партнеров по поводу ситуации на ЗАЭС. На совещании присутствовали представители стран Большой семерки, Большой двадцатки и международных организаций.

"Сейчас наша разведка получила информацию о том, что Россия рассматривает сценарий террористического акта на Запорожской атомной электростанции с выбросом радиации. Они все подготовили для этого. Никаких терактов на атомных станциях никогда, нигде не должно быть. На этот раз не должно быть, как с Каховкой: мир предупрежден, значит, мир может и должен действовать", – обратился Зеленский.

23 июня в эфире национального телемарафона глава МВД Игорь Клименко заявил, что в Украине будут развернуты специальные штабы на случай катастрофы на Запорожской АЭС. В состав войдут энергетики, полицейские, спасатели и медики. Также будут проведены учения по реагированию на возможную аварию.

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По словам министра, радиоактивный фон, который возможен после ЧП на ЗАЭС, будет сохраняться приблизительно сутки. В это время каждый житель Украины должен закрыться в помещении, выключить системы вентиляции, уплотнить все отверстия в помещении и не выходить без команды на улицу.

"В ближайшие дни мы проведем соответствующие учения с перекрытием дорог и развертыванием санитарных блокпостов, где будем проверять радиацию. Все оборудование, которое у нас есть для измерения радиации, готово к использованию", – рассказал Клименко.

Вместе с тем, Министерство охраны здоровья опубликовало алгоритм действий в случае радиоактивной опасности.

В ведомстве подчеркнули, что йодная профилактика необходима только после произошедшего взрыва. После таких заявлений от правительства государства и рекомендаций МОЗ, СМИ стали сообщать, что в аптеках Украины возник дефицит препаратов с содержанием йода.

Поможет эвакуация или железобетон

Корреспондент Фокуса прошелся по киевским аптекам и узнал – есть ли в столице дефицит препаратов с наличием йода.

Фармацевты "Социальной аптеки" рассказывают – желающих купить препаратов с йодом много, поэтому для того, чтобы не застрять в очереди, лучше приходить с утра.

"У нас есть еще таблетки с йодом, но в случае взрыва ЗАЭС уже ничего не поможет не стоит себя успокаивать. Почему люди сейчас массово начали покупать таблетки? Паника. Если смотреть пост фактум, то в Чернобыле разве кому-то помог йод? Если взрыв произошел в тысяче километров, препарат сможет защитить щитовидку, сделать менее восприимчивой. Но от лучевой болезни ничего не поможет. Помогает только эвакуация или три метра свинца и железобетона. Люди разбирают таблетки, ажиотаж конкретный. Точно так же, как и было осенью, когда впервые появлялась информация о возможном взрыве ЗАЭС. Но вы лучше в Интернете почитайте про лучевую болезнь, как она работает и что помогает. После этого вы поймете, что йод – это плацебо. Ну, если люди берут, то пусть будет, если им так будет спокойнее. У нас же сейчас осталось всего три пачки таблеток с йодом", – говорит сотрудник.

Фармацевт рассказывает, что в связи с дефицитом препаратов с йодом сети аптек стали увеличивать заказы. По его словам, большой спрос осложняет процесс доставки.

Йодная профилактика необходима только после произошедшего взрыва Фото: Фото автора

Некоторые сотрудники аптеки предлагают покупателям препараты конкретной марки. В чем причина – качество, ограниченность выбора, либо негласные договоренности с фармацевтической компанией – неизвестно. Так, фармацевт в аптеке "Добрый день" был немногословен и предлагал конкретные таблетки. Как уточнял специалист, гарантии, что они помогут в случае выброса радиации, нет. В конце диалога фармацевт пробивает пачку с 60 таблетками и называет ее стоимость – 270 гривен…

После просьбы посмотреть что-нибудь подешевле, признается – другие препараты с наличием йода уже разобрали.

"Можно только надеяться, что на случай возможных катастроф помогут таблетки с йодом. Просто так эти препараты принимать нельзя. Только в случае катастрофических ситуаций и в минимальной дозе, потому что мы не знаем, как отреагирует организм – похожих ситуаций у нас еще не было. Такие таблетки нельзя пить как витамины – просто так, если нет такой потребности. Сейчас люди покупают таблетки про запас, но еще не факт, что они помогут в случае выброса радиации. Могу сказать, что употребление обычного йода вообще не поможет. Много ли сейчас покупателей? Приходят люди, которые сильно нервничают", – рассказал сотрудник аптеки.

Молочный коктейль с йодом

Фармацевт сети "АНЦ", рассказывает, что аптеки уже закупили новые партии препаратов с йодом, но уверенности в том, что они появятся в скором времени, нет. В разговоре с корреспондентом Фокуса девушка выразила скепсис относительно йодового ажиотажа.

"Таблеток уже практически не осталось. Есть только препараты, которые имеют накопительный эффект. То есть, при регулярном употреблении они помогут через два месяца. Пить их "в моменте", если есть опасность радиации, нельзя. Что делать, если взрыв все-таки произошел? Все зависит от того, куда пойдет облако и будут ли осадки. Употреблять таблетки нужно уже в случае взрыва. Просто так пить не надо, потому что препараты довольно тяжелые. Они пьются при патологии щитовидки и предполагается, что защищают в случае радиации. Один раз в день две таблетки. Буду ли пить я? Надеюсь, что такого повода не будет, но думаю, что нет", – говорит специалист.

Фармацевты в аптеке "Подорожник" с осторожностью рекомендуют креативный рецепт на случай радиоактивной опасности – раствор йода с молоком.

"Сейчас уже, наверное, ничего не осталось из таблеток – все разобрали. Остались только препараты с низким количеством наличия йода. Для того, чтобы это вам помогло в случае взрыва, за один раз нужно будет выпить 15 таблеток. Что можно посоветовать при угрозе радиации? Найдите обычный йод и добавьте его в молоко – таким образом он лучше усваивается. Это помогает тем, что при взрыве в щитовидке не накапливается радиоактивный йод, так как вы употребляете ударную дозу "полезного" йода. Но это только предположение и далеко не факт, что оно поможет. Уже были такие периоды активности покупки йода, когда появлялась информация о ядерном ударе, люди в панике. Для фармацевта – это уже обыденность" – рассказывают сотрудницы аптеки.

Девушки шутят, что в их аптеке осталось только два пузырька йода – каждой сотруднице по одному.

При этом, несмотря на то, что в стационарных аптеках чувствуется недостаток препаратов с йодом, в интернете можно без проблем заказать необходимые таблетки.

Йод плохой и йод хороший

Фокус пообщался с источниками из украинского офиса крупной международной фармацевтической компании. Собеседник попросил об анонимности – давать публичные комментарии журналистам не позволяет рабочий контракт.

"Наша щитовидная железа на протяжении жизни постоянно поглощает йод в разных количествах, в зависимости от потребностей. Она может брать его из морской капусты, морепродуктов, витаминов и многого другого. Как правило, мы не знаем, сколько именно она поглощает и когда. При этом йод бывает разный, есть тот, который ей "нравится" и не вредный (как в продуктах), а есть в виде радиоактивных изотопов, как при взрыве АЭС", – говорит сотрудник.

Собеседник рассказывает, что в условиях дефицита "полезного" йода щитовидка может поглощать радиоактивный, что, в итоге, может привести к раку.

"Поэтому, люди забивают себе организм йодом заранее "с излишком". Чтобы, когда с неба посыплется радиоактивный, его некуда было впитывать организму. А вот тут возникает нюанс – люди гребут в аптеках все вподряд, не задумываясь о дозировках и о том, что в препаратах. Надеясь, что лучше уж "хоть как", чем умереть от взрыва. Что поможет? Во-первых, знать, что пить и какую дозировку – и иметь под рукой. Во-вторых, закрыть плотно окна и двери и пересидеть дома период полураспада", – рассказывает собеседник.

По его словам, из-за непонимания процесса и подобного самолечения может возрасти количество ожогов и смертей.

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