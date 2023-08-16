"Новая почта" запустила продажу собственной линейки одежды: деньги с продажи пойдут на ПВО (фото)

Разработкой дизайна одежды и аксессуаров занимались украинские художники, а среди ассортимента модная увидеть футболки, худи, дождевики, рюкзаки, сумки, патчи и пины.

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"Новая почта" в рамках проекта "Запакуй небо — прокачай ПВО!" запустила собственную линейку одежды и аксессуаров, прибыль от продажи направят на усиление украинской противовоздушной обороны. Об этом сообщает пресс-служба компании.

"Наш мерч поможет поблагодарить силы ПВО за их работу и словами, напечатанными на вещах, и гривной. Ведь вся прибыль с продажи мерча пойдет на прокачку нашей противовоздушной обороны", — заявила чиновница компании Елена Плахова, передает издание The Page.

Отмечается, что в новую линейку одежды входят:

худи;

дождевики;

футболки;

рюкзаки;

поясные сумки;

пены и патчи.

Кто создал дизайн?

Отмечается, что товары созданы в коллаборации "Новая почта" с брендами GUD и Artem Gusev. Партнерами и подрядчиками инициативы стали известные дизайнеры, иллюстраторы, а также производители одежды и аксессуаров.

Дизайн для футболок разработал художник Никита Титов; пины с символикой временно оккупированных городов — иллюстратор Екатерина Пилюшенко.

Фото: Нова Пошта

В создании пинов и шевронов участвовал и дизайнер Артем Гусев. Его же идея — изображение аистов и строк из стихотворения Лины Костенко на дождевиках.

Фото: Нова Пошта Фото: Нова Пошта Фото: Нова Пошта Фото: Нова Пошта Фото: Нова Пошта Фото: Нова Пошта Фото: Нова Пошта

Плащи и худи производит харьковский бренд One Face, а поясные сумки и рюкзаки пошил бренд GUD.

Фото: Нова Пошта Фото: Нова Пошта

Фото: Нова Пошта

Напомним, что 27 сообщалось, что в октябре 2022 года "Новая почта" открыла свое первое отделение в Варшаве. А по состоянию на 23 февраля 2023 года сеть компании в Польше уже насчитывала 19 отделений.

Также, 27 февраля в интервью Фокусу Евгений Тафийчук рассказал о будущем авиакомпании "Новой почты" Supernova Airlines, об убытках, нанесенных полномасштабным российским вторжением и о возобновлении работы в освобожденном Херсоне.