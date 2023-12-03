"Реализует права украинцев": Минобороны запустило в Telegram анонимный чат-бот

По словам министра обороны Украины Рустема Умерова, анонимный чат-бот поможет украинцам реализовать свои законные права.

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Министерство обороны Украины создало бот в приложении для обмена сообщениями Telegram, где можно анонимно оставить жалобу на действия чиновников или военных или внести предложение, которое относится к сфере деятельности ведомства. Об этом сообщил министр обороны Украины Рустем Умеров.

"Министерство обороны в последнее время получило много сообщений с просьбой открыть анонимный бот обратной связи для жалоб и предложений от граждан Украины и других лиц", – написал Умеров на своем официальном канале Telegram.

По словам министра, бот @rustem_umerov_bot поможет украинцам реализовать свои законные права.

Все сообщения, оставленные в чат-боте Минобороны, будут обрабатываться оперативным дежурным по связям с общественностью. Рустем Умеров заверил, что по каждому обращению ведомство даст обратную связь.

Министерство обороны Украины создало бот в Telegram для жалоб и предложений Фото: Скриншот

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