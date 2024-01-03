Зерновой коридор стал возможным благодаря взаимодействию ВСУ, ОП и Минагро — Николай Сольский

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Зерновой коридор является уникальным международным гуманитарным кейсом, который стал возможным благодаря тесному сотрудничеству ВСУ, Офиса президента и Кабмина с профильным министром Николаем Сольским. Об этом говорится в материале Цензор.НЕТ, передает "Апостроф".

В июле 2023 Россия вышла по "Черноморской зерновой инициативе" и атаковала портовую зерновую инфраструктуру. Однако Украина вместе с международными партнерами не поддалась российскому шантажу. 8 августа Военно-морские силы ВСУ открыли новые временные маршруты движения гражданских судов из портов Большой Одессы под защитой украинских военных.

"В августе мы открыли временный коридор по Черному морю. Он работает благодаря поддержке наших Вооруженных сил и доверию международных партнеров", – отмечал министр аграрной политики и продовольствия Украины Николай Сольский.

Альтернативным путем авторы называют дунайские порты "Рени", "Усть-Дунайск" и "Измаил", которые смогли избежать морской блокады РФ и обеспечили перевалку грузов на уровне 29,4 млн тонн за январь-ноябрь 2023 года.

Важность зернового коридора возросла после блокады украинской сельскохозяйственной продукции со стороны Польши, возникшей после неудачных переговоров между украинским правительством во главе с премьер-министром Денисом Шмыгалем и польскими коллегами из предыдущего правительства.

Зерновой Коридор позволил президенту Украины Владимиру Зеленскому успешно начать инициативу "Grain from Ukraine", которая собрала более $220 млн на закупку 170 тыс. тонн пшеницы, отправленной в Эфиопию, Сомали, Йемен и Кению. По словам министра агрополитики Николая Сольского, это доказывает, что Украине удалось сохранить статус надежного экспортера продовольствия, несмотря на войну.