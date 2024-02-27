Под Киевом юноши на дне рождении стреляли и кричали "Ахмат — сила", — соцсети (видео)
По неподтвержденной информации из местных Telegram-каналов, именинником оказался Герман Давид Борисович — сын Бориса Германа, которого обвиняют в организации покушения на журналиста Аркадия Бабченко.
На Киевщине компания молодых людей праздновала день рождения, стреляя в воздух и выкрикивая лозунг "Ахмат — сила". Об этом сообщили местные Telegram-каналы"Киев оперативный" и"Киев city".
По информации администраторов канала, соответствующий инцидент произошел на Киевщине, в одном из коттеджных городков.
Там, как добавляют в Telegram, компания молодых людей "громко" праздновала 18-летие одного из них во время комендантского часа.
На видео, которое, по информации местных медиа, было снято в ночь на 25 февраля 2024 года, видно, как ребята стреляют из пистолета в воздух. Кроме того, там слышно, как один из них говорит: "все вместе", после чего молодые люди кричат лозунг "Ахмат — сила".
В соцсетях также заявили, что именинником якобы оказался Герман Давид Борисович — сын бизнесмена Бориса Германа, обвиняемого в организации покушения на журналиста Аркадия Бабченко в 2018 году.
На момент публикации материала полиция Киевской области не комментировала соответствующую ситуацию.
Напомним, 4 января украинские Telegram-каналы обнародовали информацию, что в одном из эко-курортов на Закарпатье состоялась "обнаженная" вечеринка. Как оказалось, мероприятие "Новогодний Love Camp. Сказка сказок" анонсировали заранее, а в описании организаторы утверждали, что "открытого тела и чувств, признанных желаний и осознанной сексуальности".