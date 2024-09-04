Эксперты назвали бензин каких АЗС может вредить генераторам

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Бензин с избыточным содержанием спирта (так называемый спиртовой бензин), по убеждению директора испытательного центра горюче-смазочных материалов Николая Худолия,- наиболее вредный для бензиновых генераторов. В частности, он может вызвать коррозию и загрязнения в топливной системе, что снижает эффективность работы генератора. Об этом пишет издание Деньги.ua, приводя советы экспертов по продлению службы генераторов. Так называемые спиртовые бензины, по убеждению директора испытательного центра горюче-смазочных материалов Николая Худолия, наиболее вредны для бензиновых генераторов. Об этом пишет УНІАН.

"При концентрации спирта до 10%, как в случае с топливом марок Е5 или Е10, двигатель может функционировать относительно стабильно. Но ни в коем случае это не должно быть Е30 или Е40. Генераторы с карбюраторными системами питания, которые не имеют обратной связи с лямбда-зондом, менее чувствительны к такому топливу, по сравнению с инжекторными системами, и наличие большого количества этанола вызывает проблемы", — объясняет эксперт.

Также спиртовые бензины могут вызывать коррозию и загрязнения в топливной системе, что снижает эффективность работы генератора, пишут Деньги.ua.

Авторы материала напомнили, что недавнее расследование "Апостроф TV" обнаружило в образцах бензина из "БРСМ-Нафта", МOTTO и Luxwen содержание спирта 25-35%, хотя он продавался как обычный бензин А-95. В "комплекте" шли превышение показателей серы, бензола и повышенное содержание кислорода (первый признак добавления больших объемов спирта).

Николай Худолий отметил, что отдельные сети реализуют бензин с высоким содержанием спирта, но не делают надлежащей маркировки.

"Топливо с содержанием спирта или других возобновляемых источников до 30% должно быть соответственно промаркировано и продаваться под своей маркой", — отметил он.