Сперечаються та б'ються: українські полярники показали, як з'ясовують стосунки пінгвіни (відео)

Полярники рассказали, что они наблюдали за "дракой" самого маленького вида пингвинов. Несмотря на свой небольшой размер птицы являются достаточно агрессивными и борются от тюленей.

Полярники из Национального антарктического научного центра на станции "Академик Вернадский" показали, как самый маленький вид пингвинов в Антарктике выясняют отношения. Соответствующее видео они выложили на странице в Facebook.

Ученые рассказали, что пингвины Адели — самый маленький вид в Антарктике, высота взрослой птицы составляет всего 70-73 см. Несмотря на это, птицы являются достаточно агрессивными. Они могут даже защищаться от различных хищников, в частности, тюленей или крупных морских птиц 🦅

"С началом брачного сезона самцы Адели хотят продемонстрировать себя самкам и могут вступать в бой клювами с соперником. В такой схватке оба пингвина наклоняются вперед и вверх, раскрывают клювы и бьют ими друг друга. А чтобы защитить глаза, прищуривают их наполовину. В этот момент они еще и громко спорят", — отметили полярники.

Они добавили, что самцы с более агрессивным поведением имеют больше потомства.

Отметим, что Всемирный день пингвинов празднуется 25 апреля. Всего их на планете в целом насчитывается 18 видов. Из них 5 обитают в Антарктике, а 3 гнездятся непосредственно в районе станции "Академик Вернадский". Об этом ученые рассказали в честь праздника, показав птиц, которые поселились вблизи станции.

В начале ноября полярники из Национального антарктического научного центра на станции "Академик Вернадский" отыскали первые яйца субантарктического пингвина. Ученые отметили, что гнезд с яйцами в дальнейшем будет больше, поскольку вскоре на острове сойдет снег.