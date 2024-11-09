"Неприємно": син Узелкова Роберт і його ексдружина Марина Узелкова прокоментували смерть боксера

Семья боксера довольно сухо отреагировала на его смерть, поскольку в последнее время у них сложились довольно напряженные отношения.

Семья боксера Вячеслава Узелкова, который умер 9 ноября, отреагировала на его смерть. Его сын Роберт в своем инстаграме написал короткий и довольно сухой пост.

"Вячеслав Узелков умер сегодня. Какие бы у нас ни были отношения, все равно больно и неприятно", — написал он.

Недавно Роберт Узелков сообщил, что не общается с отцом и заявил, что не хочет его видеть, поскольку тот якобы плохо к нему относился и оскорблял.

Бывшая жена Вячеслава Узелкова Марина Боржемская-Узелкова поблагодарила спортсмена за то, что было в их жизни.

"Ушел из жизни Вячеслав Узелков, отец моих детей. Несмотря на все сложности, которые были между нами, благодарна ему за все", — написала Марина Боржемская-Узелкова.

Она закрыла комментарии под публикацией, поскольку в комментариях к ее предыдущим постам начала получать обвинения в смерти спортсмена и в том, что она настроила детей против своего экс-супруга.

Напомним, что украинский боксер Вячеслав Узелков умер 9 ноября 2024 года. Незадолго до этого он перенес операцию на сердце и проходил курс реабилитации.

Также Фокус собрал основные события из жизни спортсмена. Незадолго до смерти спортсмен сообщил, что перенес операцию и получил "новое сердце". Он заявил, что врачи фактически "вытащили его с того света", поскольку он провел две недели в коме.