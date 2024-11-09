У Києві дівчина повісилась на знаку метро "Осокорки": в поліції прокоментували, деталі

Представитель Дарницкого управления полиции Евгений Ласкин подтвердил факт самоубийства, однако отметил, что причина пока остается неизвестной.

В Киеве, прямо возле станции метро Осокорки девушка совершила самоубийство. Ее нашли повешенной на знаке метро у входа в подземный переход к станции. Соответствующее видео распространилось Telegram-каналами.

Отмечалось, что самоубийство она совершила с помощью шлейки сумки. Предварительно ей было 25 лет. Видео Фокус не публикует по этическим соображениям.

Информацию об инциденте подтвердил пресс-офицер Дарницкого управления полиции в Киеве Евгений Ласкин в комментарии "24 Каналу". Он отметил, что это действительно было самоубийство.

"Судмедэкспертиза предварительно не выявила признаков насильственной смерти, но другую информацию удастся получить уже после вскрытия", — добавил Евгений Ласкин.

Правоохранитель также уточнил, что девушке было 24 года. Она родилась в 2000 году и была жительницей Кировоградской области.

В настоящее время причина самоубийства остается неизвестной. Полиция занимается установлением всех обстоятельств инцидента.

Напомним, в октябре в Полтавской области мужчина покончил с собой в помещении пункта предварительного сбора военнообязанных. По данному факту правоохранительные органы начали производство по части 1 статьи 115 "Умышленное убийство".

Добавим, позже, 24 октября в городе Орландо, США, 14-летний Сьюэлл Сетцер совершил самоубийство. Его мама Меган Гарсия обвинила ИИ-сервис Character.AI в гибели сына и на разработчиков подала в суд.