"Укрпочта" будет взимать средства с посылки на нужды ВСУ: названа сумма, — нардеп (фото)

Нардеп Нина Южанина говорит, что "Укрпочта" сделала обязательным принудительное взыскание благотворительности на нужды ВСУ. Таким образом государственный оператор может собрать до 50 млн грн в течение года.

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Государственная компания "Укрпочта" ввела обязательные принудительные взносы, которые поступают на нужды ВСУ. Об этом сообщила народный депутат и член комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Нина Южанина в своем Telegram.

Политик указывает, что со всех посылок, за которые будут платить отправители, будет взиматься дополнительная 1 грн оплаты в пользу фонда "Киевская школа экономики" на нужды Вооруженных сил Украины.

Взыскание 1 грн "Укрпочтой" на нужды ВСУ (фото: скриншот)

"Государственная "Укрпочта" при оплате услуг по доставке посылок дополнительно взимает 1 (одну) гривну как благотворительный взнос на нужды ВСУ в Благотворительный фонд "Киевская школа экономики" (код 35133288). Отказаться от этого невозможно — взыскание внесено в программное обеспечение "Укрпочты", — пишет народный депутат.

По словам Южаниной, теперь такой взнос является обязательным и не подлежит возврату. По оценкам народного депутата, с помощью таких отчислений "Укрпочта" может собрать около 50 млн гривен, что равно приблизительному количеству отправленных посылок в течение 2023 года.

Пост Южаниной о посылках "Укрпочты" (фото: скриншот Telegram)

Напомним, Фокус сообщал, что полиция сможет открывать посылки без разрешения адресата. Проектом закона предлагается признать почтовые отправления вмешательством в частную жизнь и проводиться оно может только в исключительных случаях.

Также мы писали. что в Украине отменят таможенные льготы на международные посылки. По словам нардепа от "Слуги народа" Даниила Гетманцева, народные депутаты не отказались от идеи отменить таможенные льготы.