Главу церкви в Одесской области Полещука подозревают в краже денег у знакомой, — СМИ

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Председатель религиозной общины Свято-Алексеевской церкви Одесской епархии Украинской православной церкви Павел Полещук, также занимающий должность главы Отдела по благотворительности и соцслужению данной епархии подозревается в завладении деньгами доверчивой знакомой. Мошенническую схему он мог воплотить вместе с еще одной знакомой, пишет издание Ua.news.

Глава религиозной общины подозревается в выманивании 321 тысяч грн у доверчивой знакомой, которой рассказал о желании построить церковь с уездной аркой к ней, для чего нужно разработать проект. Как отмечается в материале, даже на этапе проектной документации план не был реализован, поскольку у подозреваемых не было оснований для начала строительства постройки. Но плату за разработку проектной документации представитель религиозной общины в Одесской области вместе с сообщницей взяли.

Издание пишет, что женщина передала сначала 51500 грн под разработку проектной документации, а затем еще 270 тысяч грн. Каждый раз при передаче средств ей оставляли соответствующую расписку. Но со временем Глава религиозной общины Свято-Алексеевской церкви так и не представил разработанный проект храма и въездной арки. Тогда обманутые женщины обратились в правоохранительные органы.

Теперь участникам мошеннической схемы грозит срок заключения сроком от трех до пяти лет.