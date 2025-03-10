Холодильники Candy — інновації, побудовані на традиціях якості

Наше бачення комфорту та функціональності побутової техніки постійно змінюється. Ми прагнемо нових технологій, і бренд Candy відповідає цим уявленням та очікуванням вже 80 років поспіль. Не забуваючи про особливий підхід до життя, добробуту та відповідальності за свою справу, він гармонійно виходить на наступну сходинку своїх досягнень та брендингу. Його історія розпочалася з пральних машин, а сьогодні охоплює широку лінійку побутової техніки, включаючи нову серію холодильників Candy Fresco.

Сьогодні компанія відкриває ще одну сторінку з пристроями дистанційного керування та новими технологіями, щоб надати користувачам новий досвід зручності. Поєднуючи надбання минулих поколінь, особливий дизайн та надійність, фірма переходить в еру Candy Smartness, яка відповідає на всі виклики стрімкого життя з його швидким ритмом. Повне відображення цієї гармонійної всебічності та змін можна побачити у новий серії холодильників від бренду.

Серія Fresco 300 — холодильники з новим підходом до комфорту

Сучасна побутова техніка повинна відповідати вимогам швидкого ритму життя, залишаючись водночас місткою, зручною та технологічною. Холодильники серії Fresco 300 втілюють усі ці характеристики. Вони допомагають довше зберігати свіжість продуктів завдяки інноваційним функціям і водночас мають стильний дизайн.

Дизайн та ергономіка — практична елегантність та місткість

Одна з особливостей нової серії — унікальний стиль, що поєднує італійський, індивідуальний характер та сучасні уявлення про естетику, що нерозривно пов’язана зі зручністю. Кожна риса цього елегантного мінімалізму з чіткими лініями та вивіреною геометрією направлена на зручність користувача. Цьому допомагають:

матеріал фасаду Crystal clear, який ще довше залишається чистим від відбитків пальців та вражає своє матовою поверхнею;

комфортна інтегрована ручка, що ідеально підходить до дизайну кухні та кухонної стільниці;

можливість перевішувати двері, щоб не обмежувати себе у виборі місця для установки техніки.

Але найголовніше, що мають холодильники у серії Fresco 300 — це додаткові простір та об’єм. На вибір у моделях доступні два показники висоти: 205 та 185 см відповідно, а також ширина корпусу 59,5 см. Це дозволяє зберігати ще більше продуктів, а збільшені ящики морозильної камери дають можливість заморожувати дійсно великі об’єми продуктів. Також можна обирати один з трьох кольорів, який найкраще підійде для інтер’єру: сірий (металік), чорний та білий.

Розумні технології для зручного побуту

Fresco 300 — це не просто холодильник, а технологічний пристрій, що робить життя зручнішим. Вони мають двоє дверцят, великий об’єм для зберігання з можливістю регулювати полички та елегантний стиль. Але також вони виділяються наступними характеристиками:

Технологія No Frost, яка є у всіх моделях серії. Вона попереджає утворення інею та дозволяє забути про ручне розморожування. Зона свіжості. В ній можна регулювати температуру за вашими потребами, наприклад, 0° більше підходить для свіжого м’яса, риби. Також її взагалі можна вимкнути та просто використовувати, як ще один ящик для зберігання. Зона адаптивної вологості у моделях з висотою 2 метри. Холодильник автоматично підтримує потрібний рівень вологості завдяки рослинній мембрані Natura Fiber. Це дозволяє ще довше зберігати продукти свіжими, без завітрювання. Технологія Circle Fresh, для довшого збереження соковитості та свіжості продуктів. Вона працює завдяки циркулюючим боковим потокам повітря, щоб ви могли насолоджуватися насиченим смаком інгредієнтів у ваших стравах. Фірмовий застосунок hOn дає доступ до порад з найефективнішого використання холодильника.

Також інноваційні холодильники Candy достатньо енергоефективні попри свої розміри та технологічність. Девайси належать до класу А++. Що це означає для користувача? Зменшене споживання електроенергії на значний відсоток у порівнянні з іншими класами (на 50-80%), а значить, менші рахунки за електрику та зменшений негативний вплив на довкілля.

Інноваційні зміни — це відповідь відповідального бренду на потреби користувачів та сучасний ритм життя. Нові холодильники Candy створені для тих, хто цінує зручність, стиль і передові технології. Це поєднання надійності, продуманого дизайну та функціональності задля вашого спокою та комфорту Дізнайтеся більше про нову серію на сайтах українських рітейлерів!