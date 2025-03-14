Истории ветеранов войны: супруги Валерий и Ольга Евтушенко составили брачные обеты по телефону

Их самоотверженность является образцом мужества, чести и любви к стране, которая будет вдохновлять следующие поколения.

Ветераны — те, кто в первые же часы начала войны и полномасштабного вторжения стали на защиту Украины, — заслуживают почетного места в обществе и пожизненной благодарности.

Каждая ветеранская история — это невероятный пример стойкости и мужества. В то же время важным остается вопрос реинтеграции ветеранов в общество. С ним могут справиться только действительно ответственные бизнесы.

Политика группы компаний Ferrexpo здесь четкая: чествование ветеранов — это способ выразить благодарность за их службу и поддержать в мирной жизни после войны.

"Каждый звонок может быть последним"

Новость о начале "большой войны" Ольга Евтушенко восприняла с недоверием — отправила дочь в школу, сама собралась на работу. Когда из школ и садиков горожане начали забирать детей, она уже твердо понимала — никуда из Украины не уедет.

Любимый Валерий позвонил и сказал, что собирается после смены на Полтавском горно-обогатительном комбинате зайти к ней на работу.

"Я поняла, что он решил идти защищать Украину", — вспоминает Ольга Евтушенко.

"Я дождалась, открывается дверь моего кабинета — он заходит одетый, с рюкзаком. Это было быстрое пятиминутное прощание, он не хотел видеть моих слез".

Ей же тяжелее всего давалось понимание, что каждый их звонок может быть последним.

"Самый первый человек, который меня поддерживал — это я сама, — говорит Ольга, — Я запретила себе раскисать, плакать. Была настроена серьезно: думаю, Валерий — в армии, он нас защищает, поэтому я должна быть сильной".

"Врагов нужно останавливать"

У Валерия Евтушенко собственные воспоминания о первых днях полномасштабного вторжения.

"Ольга позвонила и говорит: "Ты видел? Там война началась, ракеты полетели, бомбят мирное население. Враг в Киеве уничтожает гражданские машины тяжелой техникой". Они будут делать это, если никто за это им не даст отпор", — вспоминает свои мысли Валерий.

Тогда он, работник Полтавского горно-обогатительного комбината, понял, что не может остаться в стороне и надо защищать страну.

"Приехали мы на распределительный пункт, меня спросили: "Пойдешь сразу в боевую бригаду?". Говорю: "Пойду, конечно". Я не знал вообще, куда и что, я только гражданский человек. Я просто понимал, что надо идти", — говорит Валерий Евтушенко.

Начало противостояния с огромной российской армией пришлось на "тяжелые времена", говорит ветеран. Как ни не хватало поддержки, но ребята были безумно мотивированы. Сами военные подгоняли командиров — "мол, давайте быстрее, врагов надо остановить". "Мы понимали, что их нужно остановить как можно быстрее, чтобы они не захватили у нас много территорий", — говорит Валерий Евтушенко.

Валерию повезло — в его подразделении было очень много добровольцев, преимущественно с родной Полтавщины. Одних только работников Полтавского горно-обогатительного комбината — более двадцати.

"Это был реактивный дивизион, — вспоминает службу Валерий, — У нас было реактивное оружие на базе чешских RM-70 Vampire (реактивная система залпового огня). Была потребность в еде, во всем. Но оно как-то так сплоченно было, у всех была очень сильная жажда, все хотели победить, остановить врага. Все объединились".

Валерий Евтушенко признается — до войны он мало интересовался историей Украины. Мужчина до сих пор не отделял себя от россиян, думал, что украинцы с северным соседом — действительно единый народ, и очень ошибался.

"Когда уже я начал этот вопрос изучать, я понял, что это враг, и враг в поколениях", — говорит он.

В ВСУ Валерий Евтушенко был среди тех, кто освобождал Херсонщину. Всего на Херсонском направлении он находился два года. Когда украинские военные зашли на только что освобожденную территорию, были поражены.

"Я увидел столько разрухи! Это просто варвары — они уничтожали технику, забирали ее у фермеров, ломали здания просто так, лишь бы сломать", — вспоминает он.

Увиденное лишь укрепило его в мысли, что цена нашей свободы, нации — чрезвычайно велика.

"Ребята проливают кровь, проливают ее очень много. Наша страна не сдалась, она восстанавливается и будет дальше процветать", — убежден ветеран.

Бракосочетание на расстоянии

Валерий и Ольга Евтушенко планировали пожениться еще до "большой" войны. Впрочем, как только в Украине заработал упрощенный механизм регистрации брака онлайн для военнослужащих и появилась возможность стать на рушник без личного присутствия на регистрации, они этим воспользовались.

"В нашем городе мы были первопроходцами в этом вопросе, — рассказывает Ольга, — Потом я консультировала девушек, кто хотел так же с жениться военными, а муж помогал военнослужащим".

Валерий Евтушенко вспоминает, как оповестил собратьев из взвода о собственной запланированной онлайн-бракосочетании. Сразу семеро ребят тоже решили пожениться со своими любимыми таким образом.

Жених вышел на связь на фоне украинского желто-голубого флага, которым украсил стену в разрушенном здании, и наконец сказал своей избраннице самые главные слова.

"Он был на видео-связи, и так нас поженили", — вспоминает Ольга.

Супруги Евтушенко мечтали о ребенке, поэтому не стали откладывать пополнение в семье до окончания войны. За месяц до родов жена дождалась мужа дома.

"Мы очень хотели ребенка и Бог подарил замечательную дочь. Мы очень счастливы", — радуется Ольга Евтушенко.

А Валерий добавляет: "Семья для меня — самое главное, что может быть в жизни. И война помогла понять, какие вещи на самом деле самые ценные".

Он вернулся к работе на комбинат, потому что убежден, что это лучшее решение для улучшения собственного эмоционального и физического состояния. Политика Ferrexpo и поддержка коллектива очень этому способствует.

Ветеран говорит: "Я хочу жить в свободной стране и понимать, что ей ничего не угрожает. Больше всего хочется, чтобы был мир".